Сьогодні, 30 грудня, на Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару окупантів, який стався 29 грудня. Внаслідок атаки РФ загинули дев'ять людей.

Про це сьогодні о 7:00, 30 грудня, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Посадовець зазначив, що 29 грудня загинули дев’ять мирних людей.

"Вічна та світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Запоріжжя тужить", — йдеться в повідомленні Анатолія Куртєва.

О 9:00 очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що День жалоби за загиблими оголошено також і області.

Що відомо про ракетну атаку по Запоріжжю 30 грудня 2023 року

Вранці 29 грудня армія РФ атакувала Запоріжжя 10 ракетами. Внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, 13 – отримали травми;

Серед загиблих внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя є вчителька початкових класів Запорізької гімназії №4 Оксана Воробйова;

Станом на 21:15 29 грудня через ракетні удари по Запоріжжю внаслідок пошкоджень зазнали: інфраструктурний обʼєкт, 29 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, дві школи, два дитсадка та медзаклад. Пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв;

30 грудня у Запоріжжі оголосили Днем жалоби за загиблими.

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