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Обстріли громад, збитий безпілотник: як минула доба на Миколаївщині
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Обстріли громад, збитий безпілотник: як минула доба на Миколаївщині

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Протягом 29 грудня російські війська завдавали ударів по території Миколаївського району, внаслідок чого пошкоджені приватні будинки. Поранених та загиблих немає. Крім того, над Миколаївщиною сили ППО збили один ударний безпілотник армії РФ типу "Shahed-131/136".

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

Протягом 29 грудня о 10:25, 11:30, 15:03, 16:11 артилерійські удари з боку Російської Федерації зафіксували по околицях та селу Солончаки Куцурубської громади.

"Також об 11:00 ворог здійснив пуск безпілотного літального апарату невстановленого типу зі скиданням осколкових боєприпасів. Постраждалих немає", — йдеться в повідомленні ОВА.

О 12:21 та 13:59 військові російської армії атакували акваторію Очаківської громади.

"О 20:30 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає", — зазначили в ОВА.

Крім того, над Миколаївщиною сили ППО збили один ударний безпілотник армії РФ типу "Shahed-131/136".

За інформацією районних військових адміністрацій.

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