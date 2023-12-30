Шістсот сімдесят пʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Через атаку РФ по Одесі поранення отримали 32 людини — ОВА

Унаслідок атаки РФ по Одесі 29 грудня травмовані 32 людини, з них чотири загинули. Про це 30 грудня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, у медзакладах на лікуванні лишаються 12 людей. З них — двоє дітей (6 та 8 років), їхньому життю нічого не загрожує. Двоє поранених у важкому стані. Всі інші виписані та продовжують лікуватися амбулаторно, серед них і вагітна жінка.