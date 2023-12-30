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Шістсот сімдесят пʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області
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Шістсот сімдесят пʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

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Шістсот сімдесят пʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Бахмут фронт військові в образі Святого Миколая на Т-64. Фото: Kostya Liberov/Libkos/Getty Images

Ніч з 29 на 30 грудня на Одещині пройшла під сигнал повітряної тривоги. У Повітряних силах повідомили про рух БпЛА. Більше про події в регіоні читайте у хроніці Суспільне Одеса.

Армія РФ атакувала Одесу ракетою Х-59

Армія РФ здійснила ракетний удар по Одесі авіаційною керованою ракетою Х-59. Її запустили з літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря.

Ракета влучила по території одного з підприємств. Люди не травмувались, повідомили у Силах оборони півдня України.

В Одесі 46 будинків та понад 180 квартир зазнали руйнувань внаслідок атаки РФ

Унаслідок атаки РФ по Одесі 29 грудня руйнувань зазнало 46 будинків, зокрема чотири приватних. Про це 30 грудня повідомили в Одеській міськраді. Пошкодження отримали 186 квартир. Шістьом людям надали тимчасовий притулок.

Через атаку РФ по Одесі поранення отримали 32 людини — ОВА

Унаслідок атаки РФ по Одесі 29 грудня травмовані 32 людини, з них чотири загинули. Про це 30 грудня повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, у медзакладах на лікуванні лишаються 12 людей. З них — двоє дітей (6 та 8 років), їхньому життю нічого не загрожує. Двоє поранених у важкому стані. Всі інші виписані та продовжують лікуватися амбулаторно, серед них і вагітна жінка.

На Одещині через атаку РФ без світла залишаються 296 клієнтів

Через російські обстріли 29 грудня залишаються без світла 296 клієнтів на Одещині, повідомили у Міненерго.

Також з технологічних причин відключилися дві лінії 10 кВ, одну з них уже частково включили. Без світла залишаються два населені пункти — це 1156 клієнтів.

На місці ракетного удару в Одесі комунальні служби та містяни прибирають наслідки атаки

В Одесі на місці ракетного удару комунальники та містяни прибирають наслідки від атаки. Муніципальна служба пускає людей по черзі забирати свої особисті речі, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Вранці 29 грудня армія РФ атакувала місто ракетами. Одна з них влучила в багатоповерхівку житлового комплексу та розірвалась всередині, унаслідок цього там загинуло три людини.

В Одесі попрощались з військовим, який загинув на Запоріжжі

В Одесі попрощались з бійцем Нацгвардії та співробітником комунальної установи "Муніципальна варта" Олександром Даніловим. Чоловік загинув поблизу села Роботине Запорізької області.

Про це 30 грудня повідомили в Одеській міськраді.

Шістсот сімдесят пʼятий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Прощання із загиблим військовим Олександром Даніловим в Одесі, 30 грудня 2023 рік. Фото: Одеська міська рада

В Одесі на території дитсадка встановили модульне укриття

На території дитсадка у Пересипському районі Одеси встановили модульне укриття, яке розраховане на 100 людей, повідомили у міськраді.

Наприкінці року 96 шкіл та 77 дитсадків у місті мають облаштовані укриття або договір на використання сховищ.

Минулої доби росіяни загалом завдали 150 ракетних і понад 70 авіаційних ударів — Генштаб

Минулої доби російські окупанти завдали 150 ракетних і 74 авіаційних удари та здійснили 84 обстріли з РСЗВ. Є загиблі й поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ вранці 30 грудня.

На фронті протягом 29 грудня відбулось 56 бойових зіткнень.

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