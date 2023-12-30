Сили оборони відбили 40 атак російських військ на сході — Генштаб

Російські війська зменшили число штурмів на східних ділянках фронту. За добу сили РФ атакували на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському напрямку.

Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.

На Авдіївському напрямку російські війська вісім разів атакували позиції Сил оборони в районах Степового, Авдіївки, 21 атаку українські війська відбили біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку"

На Бахмутському напрямку окупаційна армія двічі безуспішно атакувала українських військових в районах Богданівки та Андріївки Донецької області.

Дев’ять атак відбили Сили оборони на Мар’їнському напрямку в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Лиманському та Шахтарському штурмів не було, додали у штабі.

Фронт на Луганщині

Як повідомив начальник Луганської обласної адміністрації, армія РФ нанесла 14 авіаударів у районах Макіївки, Невського, Серебрянського лісництва.

"Противник продовжив масовані авіаційні удари по прифронтових селах та укріпленнях українських оборонців", — написав Лисогор.

Під артилерійськими обстрілами були Невське, Білогорівка та території навколо, додав він.

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