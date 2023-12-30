Російська армія обстріляла вночі територію України, у Міноборони РФ заявили про атаку безпілотників та світовий осуд атаки на українські міста ранку 29 грудня — Суспільне зібрало головні новини ранку 30 грудня.

Нічна атака на Україну

У ніч проти 30 грудня на Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. Протиповітряна оборона цієї ночі знищила пʼять дронів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росія заявила про атаку понад 30 безпілотників

Протягом минулої ночі сили протиповітряної оборони Росії знищили понад тридцять безпілотників на території чотирьох областей, повідомляє Міноборони РФ.

"Черговими засобами ППО було знищено в повітрі та перехоплено 32 українські безпілотні літальні апарати над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей", йдеться у повідомлені.

Раніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв про атаку безпілотників у регіоні в регіоні. Тоді одна людина загинула та четверо отримали поранення.

Осуд російської агресії атаки на Україну 29 грудня

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив своє рішуче засудження масованих нічних атак РФ на українські міста, населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури.

Глава ООН також наголосив на високому рівні цивільних жертв і руйнувань помешкань та інфраструктури, що відбуваються внаслідок цих атак.

Голова Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умеровим. Сторони обговорили масовану ракетну атаку РФ на Україну 29 грудня. Обидва лідери також погодилися продовжувати взаємні контакти в майбутньому.

Контекст: уночі 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також ракетами "Кинджал".

За попередніми даними, цієї ночі військо РФ застосувало проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА. Протиповітряна оборона знищила 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. У Повітряних Силах відзначили, що йдеться про наймасованішу атаку з повітря.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі і постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.

У Польщі не виявили слідів падіння ракети, поліція припинила пошуки

Польська поліція під час пошуків поблизу Вожучина Томашівського повіту не виявила жодного повітряного об’єкта, який міг упасти у цьому районі, і завершила пошукові роботи, повідомила речниця поліції в Томашові-Любельському Малгожата Павловська.

Вона зазначила, що поліція спільно з військовою жандармерією вела пошуки у трьох повітах: Замойському, Томашівському і Грубешівському. Однак пошуки й опитування місцевого населення не дали жодних результатів: люди нічого не чули і не бачили.

Раніше повідомлялося, що під час ракетної атаки на Україну 29 грудня у повітряний простір Польщі увійшов "неідентифікований повітряний об’єкт". Про вибух не повідомляли. Президент Польщі Анджей Дуда провів термінову нараду через інцидент. Начальник Генштабу Війська Польського генерал Веслав Кукула заявив, що в повітряний простір Польщі залетіла російська ракета. Вона подолала 40 км, а потім покинула небо над Польщею.