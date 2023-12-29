У Синельниковому на Дніпропетровщині триває процес перейменування міста. 29 грудня розпочалися громадські обговорення щодо вибору нової назви. Триватимуть вони до 20 січня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці міської ради Синельникового.

За результатами першого етапу перейменування, визначилися з варіантами нової назви. Усього їх п'ять:

Залізничне (пов’язане з історією виникнення міста);

Ріднопіль (Ейгенфельд – перше поселення людей на території сучасного Синельникового. У перекладі з німецької "Ейгенфельд" — "рідне поле");

Січеслав;

Любомир (любов і мир);

Придніпровськ.

Взяти участь у голосуванні можна за допомогою Google-форми, або ж направити свою відповідь на електронну пошту: [email protected].

Також варіанти приймають у письмовій формі до виконавчого комітету міської ради. Крім того, містяни можуть проголосувати за номерами:

(05663) 4 3561;

(073) 268 7068;

(073) 268 7143;

(073) 268 7144.

За підсумками другого етапу робоча група подасть на розгляд депутатів Синельниківської міської ради пропозицію щодо перейменування міста. Посадовці своє рішення направлять до Верховної Ради України, яка і ухвалить остаточну назву міста.

Що відомо про перейменування населених пунктів Дніпропетровщини

Села Южне, Спокойствіє та ще 50 населених пунктів не відповідають лексичним нормам української мови та стосуються російської імперської політики (російської колоніальної політики), за оцінкою Національної комісії зі стандартів державної мови.

До переліку входить і місто Синельникове, яке назване ім’ям Івана Синельникова (1741-1788) – російського державного та військового діяча, генерал-майора, намісника Катеринославського намісництва (1783–1788), співробітника князя Потьомкіна.

Загалом, за даними комісії, назви 99 населених пунктів Дніпропетровщини не відповідають стандартам. Зокрема до переліку увійшли міста Новомосковськ та Першотравенськ.

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