У вихідні напередодні Нового року на Донеччині синоптики не прогнозують опадів. За прогнозом на 30 та 31 грудня, буде хмарно із проясненнями, без морозу вдень.

Прогноз погоди в Донецькій області на 30 та 31 грудня опублікував регіональний центр з гідрометеорології.

"Хмарно з проясненнями, без опадів, вночі та вранці місцями туман", — повідомили у метеоцентрі про погоду на 30-31 грудня.

30 грудня на Донеччині буде:

південно-західний вітер, швидкість 3-8 метри на секунду,

температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 4-9º тепла.

31 грудня в Донецькій області буде прохолодніше:

вітер вночі південно-західний, вдень західний і північно-західний 7-12 м/с,

температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 2-7º тепла.

Погода на Новий рік 1 січня в Донецькій області

За прогнозом, 1 січня на Донеччині, як і в попередні дні, опадів не буде, буде хмарна погода з проясненнями, подекуди туман:

вітер південний, 5-10 м/с.

температура вночі від 2º тепла до 3º морозу,

вдень 1-6º тепла.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram