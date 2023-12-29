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За рік на Житомирщині бюджетні організації витратили майже 52 мільйони на купівлю нових легкових автомобілів
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За рік на Житомирщині бюджетні організації витратили майже 52 мільйони на купівлю нових легкових автомобілів

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Рено, нове авто, авто за бюджетні кошти
За рік на Житомирщині бюджетні організації витратили майже 52 млн на нові авто. Фото: УНІАН

За 51 мільйон 931 тисячу гривень бюджетні організації Житомирщини купили 56 нових легкових автівок у 2023 році.

Найпопулярніша марка авто у закупівлях – Renault Duster у різних конфігураціях.

За рік на Житомирщині бюджетні організації витратили майже 52 мільйони на купівлю нових легкових автомобілів
Візуалізація Суспільне Житомир

Найпопулярніший постачальник – житомирське ТОВ "Полісся Моторс Груп", однією з власниць якого є Катерина Машковська, дружина екс-голови Житомирської ОДА Сергія Машковського. За 2023 рік фірма отримала 44 мільйони 903 тисячі гривень від державних закупівель. З них — 39 мільйонів 383 тисячі гривень на закупівлях автівок у Житомирській області. У більшості закупівель на Житомирщині ця фірма була єдиним учасником відкритих торгів.

За рік на Житомирщині бюджетні організації витратили майже 52 мільйони на купівлю нових легкових автомобілів
Візуалізація Суспільне Житомир

Хто, коли і що купував

У 2023 році у системі Prozorro було опубліковано 24 укладені угоди на закупівлю нових легкових автомобілів.

  1. Департамент освіти Житомирської міської ради за 690 тисяч гривень придбав на відкритих торгах з особливостями у ТОВ "Полісся Моторс Груп" легковий автомобіль Renault Duster 2022 року випуску, з бензиновим двигуном та механічною коробкою передач. Договір уклали 17 січня 2023 року. Закупівля потрапила під моніторинг Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області, тож Департамент освіти надав обгрунтування закупівлі.
  2. Управління поліції охорони в Житомирській області без аукціону за 3 мільйони 364 тисячі гривень придбало чотири легкових спеціалізованих автомобілі на базі Renault Duster ZEN 1,6 у черкаського ТОВ "АВТОГОР". Ціна однієї автівки складає 841 тисячу гривень. Договір уклали 31 січня 2023 року. Згідно з договором, це мають бути автівки з бензиновим двигуном оснащений спеціалізованим обладнанням. На торгах у січні, які не відбулися через відсутність пропозицій, вказано, що автомобілі мають бути новими, 2022 року випуску.
  3. Комунальне некомерційне підприємство "Ємільчинська лікарня" Ємільчинської селищної ради Житомирської області на відкритих торгах з особливостями за 2 мільйони 80 тисяч гривень купило спеціалізований санітарний автомобіль екстреної у столичного ТОВ "КСЕНКО АВТО ПРОДАКШН", кінцевий бенефіціар якого, Валерій Відасов, зареєстрований у Макіївці, Донецької області. Автомобіль має бути 2022 року випуску, з дизельним двигуном, на базі Fiat Doblo типу А1, укомплектований дефібрилятором, обладнанням для інфузії, ношами та спеціальним кріслом. Договір уклали 27 лютого 2023 року.
  4. Акціонерне товариство "Житомиробленерго" на відкритих торгах з особливостями придбало сім бригадних автомобілів Renault Express Zen за 5 мільйонів 352 тисячі гривень у ТОВ "Полісся Моторс Груп". Ціна однієї автівки складає 764 тисячі гривень. Автомобілі мають бути 2023 року випуску, з дизельним двигуном та механічною коробкою передач. Договір уклали 13 березня 2023 року.
  5. Комунальне підприємство "Бердичівське міжміське бюро технічної інвентаризації" Житомирської обласної ради на відкритих торгах з особливостями придбало легковий автомобіль Renault Duster 2022 року випуску з механічною коробкою передач, бензиновим двигуном за 775 тисяч гривень у ТОВ "Полісся Моторс Груп". Договір уклали 7 квітня 2023 року.
  6. Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Ушомирської сільської ради" за 792 тисячі гривень придбало на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" легковий автомобіль Renault Duster 2022 року випуску з механічною коробкою передач та бензиновим двигуном. Договір уклали 19 квітня 2023 року.
  7. Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Звягельської міської ради придбало на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 714 тисяч гривень спеціалізований легковий автомобіль CKC RDS IC на базі Renault Duster 2023 року випуску з механічною коробкою передач та бензиновим двигуном. Договір уклали 22 травня 2023 року.
  8. Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Оліївської сільської ради придбало на відкритих торгах з особливостями у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 746 тисяч гривень Renault Duster 2023 року випуску з механічною коробкою передач та бензиновим двигуном. Договір уклали 29 травня 2023 року.
  9. Комунальне некомерційне підприємство "Гульська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Стриївської сільської ради придбало на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 670 тисяч гривень Renault Duster 2023 року випуску з механічною коробкою передач та бензиновим двигуном. Договір уклали 6 червня 2023 року.
  10. Новогуйвинська селищна рада Житомирського району Житомирської області на відкритих торгах з особливостями придбала у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 740 тисяч гривень Renault Duster 2023 року випуску з механічною коробкою передач та бензиновим двигуном. Договір уклали 22 червня 2023 року.
  11. Головне управління Національної поліції в Житомирській області придбало на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 750 тисяч гривень спеціалізований поліцейський легковий автомобіль СКС RDS 02 РП на базі Renault Duster 2023 року випуску з механічною коробкою передач та бензиновим двигуном з переобладнанням автомобіля як спеціалізованого. Договір уклали 5 липня 2023 року.
  12. Управління поліції охорони в Житомирській області придбало на відкритих торгах у столичного ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" п’ять легкових автомобілів спеціалізованого призначення типу седан СКС ТАС ПС за 3 мільйони 923 тисячі гривень. Автівки мають бути на базі автомобіля Toyota Corolla 2023 року випуску, бензиновим двигуном та механічною коробкою передач. Вартість 1 автівки складає 784 тисячі гривень. Договір уклали 27 липня 2023 року.
  13. КП “Житомирське трамвайно-тролейбусне управління придбало без використання електронної системи закупівель у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 1 мільйон 988 тисяч гривень спеціалізований автомобіль ВМ RM ПЗ ДКБ для перевезення 4-х осіб взятих під варту на базі автомобіля Renault Master L3H2. Характеристики автівки у тендерній документації не вказані. У документації торгів у липні, які не відбулися через відсутність пропозицій, вказано, що автомобілі мають бути новими, 2023 року випуску та працювати на дизельному паливі. Договір уклали 26 липня 2023 року.
  14. Головне управління Національної поліції в Житомирській області придбало на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 3 мільйони 300 тисяч гривень чотири легкові спеціалізовані автомобілі ГАС 801 RDS на базі автомобіля Renault Duster 2023 року випуску з механічною коробкою передач і бензиновим двигуном з різними конфігураціями переобладнання та нормами екологічного рівня. Окрім переобладнання 2 автомобілі ще мають містити сейфи для зберігання помпової рушниці. Ціна двох автівок - по 800 тисяч гривень, ще двох - по 850 тисяч гривень. Договір уклали 7 вересня 2023 року.
  15. Комунальне некомерційне підприємство "Гульська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Стриївської сільської ради без використання електронної системи закупівель придбало у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 815 тисяч гривень легковий автомобіль Renault Express. Договір уклали 29 серпня 2023 року. Відкриті торги не відбулися через відсутність пропозиції. У документації до них вказано, що автомобіль має бути 2023 року випуску, з дизельним двигуном та механічною коробкою передач.
  16. Словечанська сільська рада придбала на відкритих торгах з особливостями у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 860 тисяч гривень Renault Duster 2023 року випуску з механічною коробкою передач з дизельним двигуном. У закупівлі вказано, що автомобіль закуповується на запит військових. Договір уклали 9 жовтня 2023 року.
  17. Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Житомирській області придбав на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" два легкові спеціалізовані автомобілі ГАС 802 RES на базі автомобіля Renault Express за 1 мільйон 804 тисячі гривень. Ціна однієї автівки за договором складає 902 тисячі гривень. Автівка має бути 2023 року випуску, з дизельним двигуном та механічною коробкою передач. Договір уклали 17 жовтня 2023 року.
  18. Головне управління Національної поліції в Житомирській області придбало на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" чотири легкові спеціалізовані автомобілі ГАС 801 RES на базі автомобіля Renault Duster за 3 мільйони 210 тисяч гривень. Автівки мають бути 2023 року випуску, з бензиновий двигуном та механічною коробкою передач та мати різну комплектацію і ціну. Так, одна автівка коштує 750 тисяч, а три інших – по 820 тисяч гривень. Договір уклали 25 жовтня 2023 року.
  19. Акціонерне товариство "Житомиробленерго" придбало на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" три бригадні автомобілі Renault Duster Zen 4x4 за 2 мільйони 592 тисячі гривень. Кожна автівка коштує 864 тисячі гривень, має бути 2023 року випускі, мати дизельний двигун та механічну коробку передач. Договір уклали 2 листопада 2023 року.
  20. Баранівська міська рада за 1 мільйон 400 тисяч придбала на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" автівку Renault Koleos 2023 року випуску з бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. Договір уклали 1 листопада 2023 року.
  21. Головне управління Національної поліції в Житомирській області придбало на відкритих торгах у житомирського ТОВ "СТАР-КАР" за 2 мільйони 35 тисяч гривень легковий спеціалізований автомобіль CKC TPV ПС на базі автомобіля Toyota Proace Verso 2023 року випуску. Автомобіль має бути у комплектації Comfort, мати дизельний двигун з турбонадувом та автоматичну трансмісію. Договір уклали 13 листопада 2023 року.
  22. Головне управління Національної поліції в Житомирській області придбало на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 11 мільйонів 355 тисяч гривень 12 легкових спеціалізованих автомобілів ГАС 801 RES на базі автомобіля Renault Duster ціна однієї автівки – 946 тисяч 250 гривень. Автівки мають мати дизельний двигун та автоматичну коробку передач та бути 2023 року випуску, з додатковим переобладнанням, сигнально-гучномовними пристроями та зовнішньою обклейкою
  23. Комунальне некомерційне підприємство "Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради придбало на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 830 тисяч гривень легковий автомобіль Renault Duster 2023 року випуску з механічною коробкою передач з дизельним двигуном
  24. Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Житомирській області на відкритих торгах за 1 мільйон 146 тисяч гривень придбав легковий спеціалізований автомобіль ГАС 848 HTS. Автівка має бути на базі Hyundai Tucson 2023 року випуску з бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. Договір уклали 5 грудня 2023 року з житомирським ТОВ "Богдан-Авто Житомир", бенефіціаром якого є Катерина Мошковська, засновниця ТОВ "Полісся Моторс Груп".

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