За 51 мільйон 931 тисячу гривень бюджетні організації Житомирщини купили 56 нових легкових автівок у 2023 році.

Найпопулярніша марка авто у закупівлях – Renault Duster у різних конфігураціях.

Візуалізація Суспільне Житомир

Найпопулярніший постачальник – житомирське ТОВ "Полісся Моторс Груп" , однією з власниць якого є Катерина Машковська, дружина екс-голови Житомирської ОДА Сергія Машковського. За 2023 рік фірма отримала 44 мільйони 903 тисячі гривень від державних закупівель. З них — 39 мільйонів 383 тисячі гривень на закупівлях автівок у Житомирській області. У більшості закупівель на Житомирщині ця фірма була єдиним учасником відкритих торгів.

Візуалізація Суспільне Житомир

Хто, коли і що купував

У 2023 році у системі Prozorro було опубліковано 24 укладені угоди на закупівлю нових легкових автомобілів.

Департамент освіти Житомирської міської ради за 690 тисяч гривень придбав на відкритих торгах з особливостями у ТОВ "Полісся Моторс Груп" легковий автомобіль Renault Duster 2022 року випуску, з бензиновим двигуном та механічною коробкою передач. Договір уклали 17 січня 2023 року. Закупівля потрапила під моніторинг Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області, тож Департамент освіти надав обгрунтування закупівлі. Управління поліції охорони в Житомирській області без аукціону за 3 мільйони 364 тисячі гривень придбало чотири легкових спеціалізованих автомобілі на базі Renault Duster ZEN 1,6 у черкаського ТОВ "АВТОГОР". Ціна однієї автівки складає 841 тисячу гривень. Договір уклали 31 січня 2023 року. Згідно з договором, це мають бути автівки з бензиновим двигуном оснащений спеціалізованим обладнанням. На торгах у січні, які не відбулися через відсутність пропозицій, вказано, що автомобілі мають бути новими, 2022 року випуску. Комунальне некомерційне підприємство "Ємільчинська лікарня" Ємільчинської селищної ради Житомирської області на відкритих торгах з особливостями за 2 мільйони 80 тисяч гривень купило спеціалізований санітарний автомобіль екстреної у столичного ТОВ "КСЕНКО АВТО ПРОДАКШН", кінцевий бенефіціар якого, Валерій Відасов, зареєстрований у Макіївці, Донецької області. Автомобіль має бути 2022 року випуску, з дизельним двигуном, на базі Fiat Doblo типу А1, укомплектований дефібрилятором, обладнанням для інфузії, ношами та спеціальним кріслом. Договір уклали 27 лютого 2023 року. Акціонерне товариство "Житомиробленерго" на відкритих торгах з особливостями придбало сім бригадних автомобілів Renault Express Zen за 5 мільйонів 352 тисячі гривень у ТОВ "Полісся Моторс Груп". Ціна однієї автівки складає 764 тисячі гривень. Автомобілі мають бути 2023 року випуску, з дизельним двигуном та механічною коробкою передач. Договір уклали 13 березня 2023 року. Комунальне підприємство "Бердичівське міжміське бюро технічної інвентаризації" Житомирської обласної ради на відкритих торгах з особливостями придбало легковий автомобіль Renault Duster 2022 року випуску з механічною коробкою передач, бензиновим двигуном за 775 тисяч гривень у ТОВ "Полісся Моторс Груп". Договір уклали 7 квітня 2023 року. Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Ушомирської сільської ради" за 792 тисячі гривень придбало на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" легковий автомобіль Renault Duster 2022 року випуску з механічною коробкою передач та бензиновим двигуном. Договір уклали 19 квітня 2023 року. Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Звягельської міської ради придбало на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 714 тисяч гривень спеціалізований легковий автомобіль CKC RDS IC на базі Renault Duster 2023 року випуску з механічною коробкою передач та бензиновим двигуном. Договір уклали 22 травня 2023 року. Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Оліївської сільської ради придбало на відкритих торгах з особливостями у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 746 тисяч гривень Renault Duster 2023 року випуску з механічною коробкою передач та бензиновим двигуном. Договір уклали 29 травня 2023 року. Комунальне некомерційне підприємство "Гульська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Стриївської сільської ради придбало на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 670 тисяч гривень Renault Duster 2023 року випуску з механічною коробкою передач та бензиновим двигуном. Договір уклали 6 червня 2023 року. Новогуйвинська селищна рада Житомирського району Житомирської області на відкритих торгах з особливостями придбала у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 740 тисяч гривень Renault Duster 2023 року випуску з механічною коробкою передач та бензиновим двигуном. Договір уклали 22 червня 2023 року. Головне управління Національної поліції в Житомирській області придбало на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 750 тисяч гривень спеціалізований поліцейський легковий автомобіль СКС RDS 02 РП на базі Renault Duster 2023 року випуску з механічною коробкою передач та бензиновим двигуном з переобладнанням автомобіля як спеціалізованого. Договір уклали 5 липня 2023 року. Управління поліції охорони в Житомирській області придбало на відкритих торгах у столичного ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" п’ять легкових автомобілів спеціалізованого призначення типу седан СКС ТАС ПС за 3 мільйони 923 тисячі гривень. Автівки мають бути на базі автомобіля Toyota Corolla 2023 року випуску, бензиновим двигуном та механічною коробкою передач. Вартість 1 автівки складає 784 тисячі гривень. Договір уклали 27 липня 2023 року. КП “Житомирське трамвайно-тролейбусне управління придбало без використання електронної системи закупівель у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 1 мільйон 988 тисяч гривень спеціалізований автомобіль ВМ RM ПЗ ДКБ для перевезення 4-х осіб взятих під варту на базі автомобіля Renault Master L3H2. Характеристики автівки у тендерній документації не вказані. У документації торгів у липні, які не відбулися через відсутність пропозицій, вказано, що автомобілі мають бути новими, 2023 року випуску та працювати на дизельному паливі. Договір уклали 26 липня 2023 року. Головне управління Національної поліції в Житомирській області придбало на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 3 мільйони 300 тисяч гривень чотири легкові спеціалізовані автомобілі ГАС 801 RDS на базі автомобіля Renault Duster 2023 року випуску з механічною коробкою передач і бензиновим двигуном з різними конфігураціями переобладнання та нормами екологічного рівня. Окрім переобладнання 2 автомобілі ще мають містити сейфи для зберігання помпової рушниці. Ціна двох автівок - по 800 тисяч гривень, ще двох - по 850 тисяч гривень. Договір уклали 7 вересня 2023 року. Комунальне некомерційне підприємство "Гульська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" Стриївської сільської ради без використання електронної системи закупівель придбало у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 815 тисяч гривень легковий автомобіль Renault Express. Договір уклали 29 серпня 2023 року. Відкриті торги не відбулися через відсутність пропозиції. У документації до них вказано, що автомобіль має бути 2023 року випуску, з дизельним двигуном та механічною коробкою передач. Словечанська сільська рада придбала на відкритих торгах з особливостями у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 860 тисяч гривень Renault Duster 2023 року випуску з механічною коробкою передач з дизельним двигуном. У закупівлі вказано, що автомобіль закуповується на запит військових. Договір уклали 9 жовтня 2023 року. Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Житомирській області придбав на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" два легкові спеціалізовані автомобілі ГАС 802 RES на базі автомобіля Renault Express за 1 мільйон 804 тисячі гривень. Ціна однієї автівки за договором складає 902 тисячі гривень. Автівка має бути 2023 року випуску, з дизельним двигуном та механічною коробкою передач. Договір уклали 17 жовтня 2023 року. Головне управління Національної поліції в Житомирській області придбало на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" чотири легкові спеціалізовані автомобілі ГАС 801 RES на базі автомобіля Renault Duster за 3 мільйони 210 тисяч гривень. Автівки мають бути 2023 року випуску, з бензиновий двигуном та механічною коробкою передач та мати різну комплектацію і ціну. Так, одна автівка коштує 750 тисяч, а три інших – по 820 тисяч гривень. Договір уклали 25 жовтня 2023 року. Акціонерне товариство "Житомиробленерго" придбало на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" три бригадні автомобілі Renault Duster Zen 4x4 за 2 мільйони 592 тисячі гривень. Кожна автівка коштує 864 тисячі гривень, має бути 2023 року випускі, мати дизельний двигун та механічну коробку передач. Договір уклали 2 листопада 2023 року. Баранівська міська рада за 1 мільйон 400 тисяч придбала на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" автівку Renault Koleos 2023 року випуску з бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. Договір уклали 1 листопада 2023 року. Головне управління Національної поліції в Житомирській області придбало на відкритих торгах у житомирського ТОВ "СТАР-КАР" за 2 мільйони 35 тисяч гривень легковий спеціалізований автомобіль CKC TPV ПС на базі автомобіля Toyota Proace Verso 2023 року випуску. Автомобіль має бути у комплектації Comfort, мати дизельний двигун з турбонадувом та автоматичну трансмісію. Договір уклали 13 листопада 2023 року. Головне управління Національної поліції в Житомирській області придбало на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 11 мільйонів 355 тисяч гривень 12 легкових спеціалізованих автомобілів ГАС 801 RES на базі автомобіля Renault Duster ціна однієї автівки – 946 тисяч 250 гривень. Автівки мають мати дизельний двигун та автоматичну коробку передач та бути 2023 року випуску, з додатковим переобладнанням, сигнально-гучномовними пристроями та зовнішньою обклейкою Комунальне некомерційне підприємство "Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради придбало на відкритих торгах у ТОВ "Полісся Моторс Груп" за 830 тисяч гривень легковий автомобіль Renault Duster 2023 року випуску з механічною коробкою передач з дизельним двигуном Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Житомирській області на відкритих торгах за 1 мільйон 146 тисяч гривень придбав легковий спеціалізований автомобіль ГАС 848 HTS. Автівка має бути на базі Hyundai Tucson 2023 року випуску з бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. Договір уклали 5 грудня 2023 року з житомирським ТОВ "Богдан-Авто Житомир", бенефіціаром якого є Катерина Мошковська, засновниця ТОВ "Полісся Моторс Груп".

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