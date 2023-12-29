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Україна та 30 держав ініціювали скликання екстреного засідання Радбезу ООН через масований російський обстріл — Кулеба
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Україна та 30 держав ініціювали скликання екстреного засідання Радбезу ООН через масований російський обстріл — Кулеба

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Україна та 30 держав ініціювали скликання екстреного засідання Радбезу ООН через масований російський обстріл — Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: AP

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна разом із 30 державами подала запит на скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН щодо масованого російського обстрілу 29 грудня.

Про це очільник дипломатії повідомив у соцмережі X.

"Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН звернулася до еквадорського головування із запитом на скликання екстреного засідання Радбезу ООН стосовно ракетної та дронової атаки РФ, що призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури", — зазначив Кулеба.

Що відомо про ракетну атаку по Україні 29 грудня

Уночі 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також "Кинджалами".

Окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 27 ударних БПЛА і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі й постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.

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