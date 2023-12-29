Громадська організація "Мартін-клуб" пропонує психологічну, соціальну, юридичну, гуманітарну допомогу людям, постраждалим через ракетну атаку в Дніпрі 29 грудня. Про це йдеться в повідомленні організації.

Підрозділи "Мартін-клубу" працюють в екстреному режимі.

Звертатися можна:

"Гаряча" лінія — 099-632-77-01

Мобільні бригади — 067-610-58-01, 050-730-08-89

Фахівці мобільних бригад працюють на місцях влучання, координатори готові прийняти дзвінки і передати інформацію психологам і юристам.

Для батьків, чиї діти діти були свідками обстрілу, працює психолог.

Запис за телефоном: 066-860-22-40.

Допомога з ночівлею для людей, у кого пошкоджені вікна і нема де дочекатись полагодження:

067-610-58-01

050-730-08-89

099-632-77-01

Що відомо про ракетну атаку по Дніпру 29 грудня 2023 року

Вранці 29 грудня Армія РФ атакувала Дніпро ракетами. Зокрема, влучили в торговельний центр та пологовий будинок. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, 30 – отримали травми.

Поліція розгорнула мобільний пункт прийому звернень, чиє житло пошкоджено внаслідок ракетної атаки по Дніпру. Він працює у дворі будинків № 7 та № 9 по вулиці Алана Шепарда.

Станом на 19:00 29 грудня через ракетні удари по Дніпру пошкоджено 14 багатоповерхівок, повідомили в обласній поліції. Зокрема відомо про пошкодження 236 квартир. Понівечені також сім приватних будинків, 35 автомобілів, 12 адмінбудівель, три лікарні, сім магазинів та складське приміщення. Правоохоронці прийняли 370 заяв про пошкодження майна. Оглянули 204 квартири, 35 авто та сім приватних будинків.

30 грудня у Дніпрі оголосили Днем жалоби за загиблими.

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