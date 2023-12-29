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Масований ракетний удар армії РФ по Запоріжжі: тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу
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Масований ракетний удар армії РФ по Запоріжжі: тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу

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У Запоріжжі продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару
Пошуково-рятувальні роботи у Запоріжжі, 29 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі продовжують ліквідовувати наслідки масованого ракетного удару армії РФ по території обласного центру, який відбувся вранці 29 грудня. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомив у своєму каналі Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Комунальники ліквідовують наслідки російського ракетного обстрілу Запоріжжя 29 грудня 2023 року
Комунальники ліквідовують наслідки російського ракетного обстрілу Запоріжжя 29 грудня 2023 року. Фото: Telegram/ секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Зазначається, що внаслідок ракетного удару пошкоджено об'єкт інфраструктури, житлові будинки та заклади освіти й медицини:

"Рашисти пошкодили інфраструктурний обʼєкт, а також 29 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, 2 школи, 2 дитсадка та 1 медзаклад", — йдеться у повідомленні.
Працівники райадміністрацій та соцслужб надають консультативну та психологічну допомогу місцевим мешканцям, 29 грудня 2023 року
Працівники райадміністрацій та соцслужб надають консультативну та психологічну допомогу місцевим мешканцям, 29 грудня 2023 року. Фото: Telegram/ секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Анатолій Куртєв повідомив, що аварійно-рятувальна служба протягом дня розбирала завали, а працівники районних адміністрацій та соціального захисту надавали консультативну та психологічну допомогу місцевим жителям.

Встановлення OSB-плит на місці вибитих шибок внаслідок російського обстрілу Запоріжжя, 29 грудня 2023 року
Встановлення OSB-плит на місці вибитих шибок внаслідок російського обстрілу Запоріжжя, 29 грудня 2023 року. Фото: Telegram/ секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Окрім цього секретар Запорізької міськради відзначив роботу благодійних фондів та організацій, які надавали консультації та допомогу з харчуванням, та волонтерів "Добробату", які закривають OSB-плитами вибиті шибки.

Наразі продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

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