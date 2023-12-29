У Запоріжжі продовжують ліквідовувати наслідки масованого ракетного удару армії РФ по території обласного центру, який відбувся вранці 29 грудня. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомив у своєму каналі Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Комунальники ліквідовують наслідки російського ракетного обстрілу Запоріжжя 29 грудня 2023 року. Фото: Telegram/ секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Зазначається, що внаслідок ракетного удару пошкоджено об'єкт інфраструктури, житлові будинки та заклади освіти й медицини:

"Рашисти пошкодили інфраструктурний обʼєкт, а також 29 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, 2 школи, 2 дитсадка та 1 медзаклад", — йдеться у повідомленні.

Працівники райадміністрацій та соцслужб надають консультативну та психологічну допомогу місцевим мешканцям, 29 грудня 2023 року. Фото: Telegram/ секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Анатолій Куртєв повідомив, що аварійно-рятувальна служба протягом дня розбирала завали, а працівники районних адміністрацій та соціального захисту надавали консультативну та психологічну допомогу місцевим жителям.

Встановлення OSB-плит на місці вибитих шибок внаслідок російського обстрілу Запоріжжя, 29 грудня 2023 року. Фото: Telegram/ секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв

Окрім цього секретар Запорізької міськради відзначив роботу благодійних фондів та організацій, які надавали консультації та допомогу з харчуванням, та волонтерів "Добробату", які закривають OSB-плитами вибиті шибки.

Наразі продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

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