У Слов’янську на Донеччині в місцевому парку відкрили нові вольєри для тварин, яких у місті прихистили минулого року. Раніше тварини жили у тимчасових та вуличних загонах, тож для них у місцевому парку облаштували теплі зимові "кімнати".

Тут живуть фазани та павичі, кури та голуби, альпійські кози та романівські вівці, каталонські віслюки та коні — всіх врятували з місцевого контактного звіринця. Власник покинув тварин в березні 2022 року, опікуватися тваринами взялася міська адміністрація.

Кадр з відео Суспільне Донбас

Доглядає тварин з моменту їхнього порятунку Олексій Каменев. За його словами, за цей час всіх вдалось відгодувати та виходити, а кури вже мали пташенят, які підросли.

Фазан у новому вольєрі. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Вольєри із дерев’яною підлогою. Але коням дерев’яні не можна, тому вони на бетоні, але засипано тирсою та соломою. Немає протягів, згори не крапає, температура в них підходяща. Освітлення є. А для курей ми обладнали і гнізда, будемо сподіватися, що не дарма гнізда поставили. Зараз, у теплому приміщенні, навіть їдять менше, ніж на вулиці, бо тепліше", — поділився чоловік.

Кадр з відео Суспільне Донбас

Як повідомив начальник Слов’янської МВА, виготовили нові вольєри коштом місцевих бізнесменів, коштів з бюджету не витрачали. Доглядають тварин співробітники комунального підприємства.

Кадр з відео Суспільне Донбас

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