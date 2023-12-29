Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 30 грудня 2023 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
Над Нікопольським районом збили "шахед"
Ввечері 30 грудня у небі над Нікопольським районом сили Протиповітряної оборони знищили "шахед" армії РФ, повідомив начальник Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак.
Війська РФ вдарили по Нікопольському району з артилерії та безпілотниками
Впродовж дня 30 грудня війська РФ обстріляли Нікопольщину артилерією та безпілотниками. Поранена 65-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.
Російські війська били по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені адмінбудівля та комунальне підприємство. Сталася пожежа на території агрофірми. Рятувальники загасили вогонь.
На Дніпропетровщині впровадили додаткові заходи воєнного стану
На території Дніпропетровщини впровадили додаткові заходи воєнного стану. Зокрема, в кожному районі області утворили комендатури та призначили комендантів. Що ще про це відомо – читайте на сайті Суспільного.
На місці ракетної атаки у Дніпрі триває ліквідація наслідків
16 поранених внаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня й досі перебувають в лікарнях Дніпра. Стан пацієнтів стабільний, у більшості – середньої тяжкості, повідомляють в міськраді. Одного з поранених готують до виписки. На місці влучання триває ліквідація наслідків. В будинках, які пошкодило вибуховою хвилею, комунальники закривають вибиті вікна плівкою та OSB-плитами. Задіяні близько 50 працівників.
Сили ППО збили ракету нд Дніпровським районом
Сили ППО збили ракету Х-59 у небі над Дніпровським районом, повідомили в повітряному командуванні "Схід".
У Дніпрі пролунав вибух
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного. В місті та області була оголошена повітряна тривога.
Перейменування Синельникового: варіанти нової назви
У Синельниковому на Дніпропетровщині триває процес перейменування міста. За результатами першого етапу перейменування, визначилися з варіантами нової назви. Усього їх п'ять: Залізничне, Ріднопіль, Січеслав, Любомир, Придніпровськ.
29 грудня розпочалися громадські обговорення щодо вибору нової назви. Триватимуть вони до 20 січня.
16 поранених через ракетну атаку на Дніпро перебувають в лікарнях: в якому вони стані
16 поранених через ракетний обстріл Дніпра 29 грудня перебувають в лікарнях станом на ранок 30 грудня. Їхній стан стабільний, у більшості — середньої тяжкості.
Одного з пацієнтів готують до виписки.
Через атаку по Дніпру вибито 2,5 тисячі вікон. Куди звертатися за допомогою
Через ракетну атаку по Дніпру 29 грудня 2023 року вибито близько 2500 вікон у будинках ОСББ та ЖКГ. Наразі вікна затягують плівкою та роблять заміри для нових.
Куди звернутися за допомогою тим, чиє житло та майно пошкоджено:
Соборний район
За адресою Сімферопольська, 19 29 грудня працювали представники Соборної адміністрації. Хто не встиг звернутися, можуть підійти в будівлю адміністрації (площа Шевченка, 7).
Центральний та Чечелівський райони
За адресою Академіка Янгеля, 2 (школа 120) приймали звернення громадян представники Центральної адміністрації. Хто не встиг звернутися, можуть це зробити в будівлі адміністрації (проспект Лесі Українки, 65). Вона обслуговує і Центральний, і Чечелівський райони.
На місці ракетного удару по Дніпру працюють комунальники
На місці ракетного удару по Дніпру, який стався 29 грудня, комунальники прибирають бите скло. Транспорт працює у звичному режимі, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Напередодні Армія РФ атакувала Дніпро ракетами. Зокрема, влучили в торговельний центр та пологовий будинок. Загинули шестеро людей, 30 – отримали травми.
Постраждалим через ракетну атаку в Дніпрі пропонують допомогу
Громадська організація "Мартін-клуб" пропонує психологічну, соціальну, юридичну, гуманітарну допомогу людям, постраждалим через ракетну атаку в Дніпрі 29 грудня.
Звертатися можна:
- "Гаряча" лінія — 099-632-77-01
- Мобільні бригади — 067-610-58-01, 050-730-08-89
У Дніпрі 30 грудня – День жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів
Суботу, 30 грудня, у Дніпрі оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних атак по місту 29 грудня. Перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств, установ, закладів приспустять державні прапори.
Вранці 29 грудня Армія РФ атакувала Дніпро ракетами. Зокрема, влучили в торговельний центр та пологовий будинок. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, 30 – отримали травми.
Безпекова ситуація на Дніпропетовщині на 30 грудня
Ніч на 30 грудня на Дніпропетровщині минула без обстрілів, повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.