Через атаку по Дніпру вибито 2,5 тисячі вікон. Куди звертатися за допомогою

Через ракетну атаку по Дніпру 29 грудня 2023 року вибито близько 2500 вікон у будинках ОСББ та ЖКГ. Наразі вікна затягують плівкою та роблять заміри для нових.

Куди звернутися за допомогою тим, чиє житло та майно пошкоджено:

Соборний район

За адресою Сімферопольська, 19 29 грудня працювали представники Соборної адміністрації. Хто не встиг звернутися, можуть підійти в будівлю адміністрації (площа Шевченка, 7).

Центральний та Чечелівський райони

За адресою Академіка Янгеля, 2 (школа 120) приймали звернення громадян представники Центральної адміністрації. Хто не встиг звернутися, можуть це зробити в будівлі адміністрації (проспект Лесі Українки, 65). Вона обслуговує і Центральний, і Чечелівський райони.