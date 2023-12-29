Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що від 28 грудня 2023 року в нього немає помічників-консультантів на громадських засадах.

Про це генерал написав у своєму Telegram-каналі.

"Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача Збройних сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою", — зазначив Залужний, "задля запобігання маніпуляцій у мас-медіа".

28 грудня засновниця фонду "Захист Майбутнього" Алла Мартинюк в ефірі YouTube-каналу "Ісландія", яку підписали "помічником-консультантом головнокомандувача ЗСУ", зробила заяву про мобілізацію.

"Зараз бачу, якщо комусь повістку дали, одразу мами пишуть. Вони вже в істериці, мало не прощаються з життям своїх синочків. Це неправильно, не потрібна ця істерія. Потрібно вірити в те, що ваш син герой, він найкращий цвіт нації. Все одно ми всі помремо. Ми всі не вічні. Але ж, навіть якщо так станеться, піти з цього життя гідно — набагато краще, ніж тобі на голову впаде цегла або тебе машина переїде", — сказала жінка.

Ця репліка викликала хвилю обурення в українців. Тож, згодом з'явилося відео, в якому Мартинюк пояснила, що не агітувала батьків відправляти дітей на смерть: "Малося на увазі, що не треба думати про погане".

Раніше уряд вніс до парламенту законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

24 грудня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що найближчими днями у Верховній раді буде зареєстрований законопроєкт щодо мобілізації та служби у Силах оборони загалом.

19 грудня президент Володимир Зеленський поінформував, що під час обговорення питання стосовно закону про зміну порядку мобілізації військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Того ж дня представник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв'язку з агресією РФ та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Воєнний стан за час повномасштабного вторгнення продовжували 7 разів: