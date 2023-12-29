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Бізнесмен Євген Черняк отримав підозру в пособництві РФ
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Бізнесмен Євген Черняк отримав підозру в пособництві РФ

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Бізнесмен Євген Черняк отримав підозру в пособництві РФ
Євген Черняк, власник алкогольного холдінга. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру в пособництві РФ бізнесмену Євгенію Черняку та шістьом топменеджерам його підприємств. За даними слідства, його компанії продовжували везти бізнес із Росією.

Про це сьогодні, 29 грудня, повідомили у пресслужбі СБУ та у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, підозрюваний безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення РФ покинув територію України.

"Задля уникнення санкцій та забезпечення власної економічної вигоди підозрюваний перереєстрував російські компанії холдингу на підконтрольну особу та організував їх господарську діяльність на території РФ", — йдеться у повідомленні пресслужби Офіса генпрокурора.

Зазначається, що протягом 2022 року у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані Євгену Черняку підприємства перерахували до бюджету РФ близько 6 млрд у гривневому еквіваленті.

"Задокументовано, що підприємства фігуранта, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію", — йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу Черняка, що знаходяться в Україні виявлені документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь Росії.

Євгенію Черняку та ще шести топменеджерам його компаній оголосили підозру за ч. 2 ст. 28 та ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Якщо їхню провину буде доведено, їм загрожує позбавлення волі до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з можливою конфіскацією майна.

Вирішується питання про накладення арешту на їх приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

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