Допомога ППО: за рік кияни задонатили понад 2 млн гривень. На що пішли гроші

За 2023 рік на благодійну платформу "Безпечне небо" 4 тисячі 500 киян перерахували понад 2 мільйони гривень для допомоги Силам протиповітряної оборони столиці.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Оленич.

Посадовець розповів, що за гроші, перераховані на платформу "Безпечне небо", придбали:

мережеве обладнання та апаратно-програмний комплекс для літаків-винищувачів;

10 телекомунікаційних комплектів для мобільних груп протиповітряної оборони;

26 ноутбуків для Повітряного командування Центр";

радіодеталі для ремонту літаків і 3 монітори.

6 тепловізійних прицілів.

Що відомо про платформу "Безпечне небо"

У березні команда "Київ Цифровий" разом із військовими запустила платформу для допомоги силам протиповітряної оборони "Безпечне небо".

Мета проєкту — акумулювати зусилля партнерів і спонсорів задля захисту неба над столицею від ракетних обстрілів та атак ударними безпілотниками військ РФ. Завдяки фандрейзинговій платформі "Безпечне небо" кияни теж можуть долучитися до побудови ефективної системи ППО, жертвуючи кошти на придбання необхідної техніки.