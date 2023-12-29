Під час богослужіння у Свято-Миколаївському соборі в Кременці на Тернопільщині предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній говорив про війну та вихід церков з московського патріархату.

Кореспонденти Суспільного зібрали основні тези його проповіді.

"На нас з вами лежить велика відповідальність — зберегти цей великий Божий дар свободи і незалежності"

"Зараз ми проходимо великі випробування, які випали на долю нашого українського народу. Ми проходимо випробування — чи ми будемо як окремий народ, як окрема нація, чи нас не буде. Питання і зараз стоїть досить гостро. Тому що ворог намагається нас знищити й поневолити. Ми живемо протягом останніх десятиліть після відновлення нашої державної незалежності в своїй українській державі, маючи свою єдино визнану автокефальну помісну православну церкву. Але ворог не воює останні два роки після повномасштабного вторгнення, він воює, щоб знищити нас і стерти з лиця землі не десять років, а протягом декількох століть. Але йому не вдалося знищити нас як народ, ми зберегли свою українську ідентичність. Ми зберегли свою мову, ми зберегли та відновили і державність, і автокефалію своєї помісної української православної церкви. Ми, як окремий народ хочемо жити у своєму мирному домі. Ми на майданах обрали чіткий вектор розвитку нашої української держави як європейської. Ми прагнемо бути невід’ємною частиною європейської спільноти. Ми хочемо жити у правді, де панує справедливість, де є свобода. І за цю свободу, як Божий дар, зараз ми платимо високу ціну. І на нас з вами лежить велика відповідальність — зберегти цей великий Божий дар свободи та незалежності та передати його наступним поколінням. Бо багато поколінь перед нами мріяли жити у свій незалежній українській державі, мати свою українську православну церкву. Вони мріяли, вони віддавали свої життя. Протягом останніх десятиліть було покладено дуже багато на вівтар нашої незалежності. Ми переконані в тому, що перемога неодмінно буде на нашому боці. Тому що правда, життя і світло завжди перемагають".

Митрополит ПЦУ Епіфаній в Кременці, Свято- Миколаївський собор, 29 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Тернопіль

"Я переконаний в тому, що Господь може змінити все в одну мить і що наша перемога буде несподіваною"

"Ми молимося сьогодні тут, у цьому прекрасному і давньому Миколаївському соборі. Молимося до Бога та прохаємо його про допомогу. Просимо, щоб Бог укріпляв наших новітніх героїв, воїнів, які там на передньому краї боронять нашу територіальну цілісність. І кожен із нас покликаний до молитви. Не тільки до молитви, але й робити все, що від нього залежить на своєму місці для того, щоб вносити лепту в наближення нашої великої української перемоги. Коли ми наодинці робимо щось, то, можливо, виглядає, що ми робимо мало. Але коли ми збираємося такою великою громадою, то бачимо, що стаємо великою рушійною силою, яка здатна долати будь-які перепони, що трапляються на нашому шляху. Ми сильні, ми незламні. Ми проявили силу нашого українського духу. Ворог тероризує нас повсякденно. І цієї ночі, і вранці було багато надіслано російських ракет. Але ми незламні. Ворог намагається нас найперше зламати духовно та морально, але ми встоїмо. Ми вийдемо переможцями в цій непростій боротьбі. Зараз всі ставлять собі запитання, коли ж завершиться ця люта, страшна війна і ніхто не може дати чіткої відповіді. Але я переконаний в тому, що Господь може змінити все в одну мить і вірю в те, що наша перемога буде несподіваною. Тому що Господь створить такі умови, коли ворог змушений буде покинути нашу українську землю. Але залежить багато і від нас — від нашої, віри, надії та молитви. Якщо ми всі разом і надалі будемо підносити наші молитви до Бога, то він обов’язково їх почує і виконає їх нам на благо".

"Не може бути в Україні церкви, яка є частиною церкви, очільник якої благословляє вбивати українці"

"Це є духовна боротьба, адже ми ведемо свій духовний фронт, який покликаний, щоб усі православні українці були в єдиній визнаній українській церкві. Цей процес триває поступово та мирно. Громади долучаються до ПЦУ поступово. І прийде той час, коли всі українці будуть в єдиній автокефальній православній церкві України. Це незворотний процес. Адже не може бути тіло українським, а душа російською. Не може бути в Україні церкви, яка є часиною церкви, очільник якої благословляє вбивати українців. А деякі наші співвітчизники ще тимчасово знаходяться в духовній омані. Вони не бачать і не розуміють, але прийде час, коли вони побачать і зрозуміють, де є правда, де є справжня українська церква, яка не тільки молиться, але робить все залежне для того, щоб підтримати державу, українське військо та український народ у цей час".

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній прибув на Тернопільщину і вперше очолив службу Божу в Свято-Миколаївському соборі Кременця.