Внаслідок знищення ВДК "Новочеркаськ" загинули 74 моряки РФ — "Кібер Спротив"

Внаслідок ракетного удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ" в порту окупованої Феодосії загинули 74 російські окупанти, ще 27 — дістали поранення.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, посилаючись на активістів “Кібер Спротиву”.

Зазначається, що за розпорядженням головкома ВМФ РФ в місті планують оголосити дводенну жалобу.

“Лист вдалось перехопити завдяки контролю поштової скриньки пропагандистки з телепроєкту “НАШІ” на каналі “Росія 1” (Ксенія Гончарова (Шачіна). У листі росіяни підтверджують смерть більшості особового складу корабля, який був уражений у Феодосії Силами оборони 26 грудня. Ще 27 окупантів отримали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також у ЦНС зауважують, що спочатку реліз, який розсилала пресслужба Чорноморського флоту РФ, опублікували більшість так званих кримських ЗМІ, але згодом низка з них видалила публікацію.

Що відомо про ракетний удар по ВДК "Новочеркаськ" в порту окупованої Феодосії

Українська армія потопила російський десантний корабель"Новочеркаськ" у тимчасово окупованому Криму. Міноборони РФ підтвердило "пошкодження" корабля.

Окупаційна влада повідомляла про поранення 5 людей та одного загиблого. Також постраждав Залізничний вокзал. Зокрема, вибуховою хвилею вибило вікна, обсипалась штукатурка. У будинках, що знаходяться поблизу порту, повибивало вікна та скляні двері.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що на борту ВДК "Новочеркаськ" Чорноморського флоту РФ в момент ракетного удару по порту окупованої Феодосії могли перебувати 80 моряків.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що за останні 4 місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту.

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