У Роздільнянському районі затримали чоловіка, який намагався незаконно перейти кордон з Молдовою. Він був без одягу.

Про таке 29 грудня повідомили на сторінці у Facebook Південне регіональне управління ДПСУ.

Чоловіка знайшли за допомогою безпілотника.

"Порушник намагався подолати річку Кучурган вбрід, встиг перекинути деякі речі на інший берег, але побачивши наближення прикордонного наряду — заховався серед очерету. Він вибрався на берег повністю мокрий, без верхнього одягу", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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