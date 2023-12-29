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Голим та вбрід: на Одещині чоловік намагався перейти річку, щоб потрапити до Молдови
КордонДПСУРегіони

Голим та вбрід: на Одещині чоловік намагався перейти річку, щоб потрапити до Молдови

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У Роздільнянському районі затримали чоловіка, який намагався незаконно перейти кордон з Молдовою. Він був без одягу.

Про таке 29 грудня повідомили на сторінці у Facebook Південне регіональне управління ДПСУ.

Чоловіка знайшли за допомогою безпілотника.

"Порушник намагався подолати річку Кучурган вбрід, встиг перекинути деякі речі на інший берег, але побачивши наближення прикордонного наряду — заховався серед очерету. Він вибрався на берег повністю мокрий, без верхнього одягу", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 204-1Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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