У Краматорському районі Донецької області у селі Дмитро-Дар'ївка зафіксували випадок африканської чуми у свиней . В населеному пункті оголосили карантин.

Про це повідомила Олександрівська селищна військова адміністрація.

Загиблих та інфікованих тварин спалили та захоронили.

"Ввіз та вивіз живих свиней, продукції з них під забороною протягом щонайменше 40 днів після завершення очищування та дезінфекції у населеному пункті", — йдеться у повідомленні селищної адміністрації.

Поки триває карантин рух транспорту, який виїжджає з населеного пункту дозволений лише після дезінфекції, люди повинні проходити через дезінфікуючі килимки, додали в адміністрації.

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