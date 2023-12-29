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На Донеччині зафіксували випадок африканської чуми у свиней — село на карантині
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На Донеччині зафіксували випадок африканської чуми у свиней — село на карантині

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В Донецькій області вилучають тварин хворих на АЧС
Фото: Олександрівська селищна військова адміністрація

У Краматорському районі Донецької області у селі Дмитро-Дар'ївка зафіксували випадок африканської чуми у свинейАфриканська чума свиней — вірусна хвороба свиней, яка проявляється гарячкою, синюшністю шкіри та поширеними крововиливами внутрішніх органів.. В населеному пункті оголосили карантин.

Про це повідомила Олександрівська селищна військова адміністрація.

Загиблих та інфікованих тварин спалили та захоронили.

"Ввіз та вивіз живих свиней, продукції з них під забороною протягом щонайменше 40 днів після завершення очищування та дезінфекції у населеному пункті", — йдеться у повідомленні селищної адміністрації.

Поки триває карантин рух транспорту, який виїжджає з населеного пункту дозволений лише після дезінфекції, люди повинні проходити через дезінфікуючі килимки, додали в адміністрації.

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