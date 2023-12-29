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Пес Патрон назбирав для притулків Києва та області півтора млн грн допомоги
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Пес Патрон назбирав для притулків Києва та області півтора млн грн допомоги

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Пес Патрон назбирав для притулків Києва та області півтора млн грн допомоги
Тварини в одному з притулків Київщини. Фото: "Укрпошта"/Facebook

Благодійна поштова марка "Пес Патрон" продовжує збирати донати. Півтора мільйона гривень, вторговані від продажу марок у 2023 році, передали притулкам та центрам захисту, реабілітації й перетримки тварин у Києві та області.

Про це повідомляє "УКрпошта".

Зазначається, що гроші перерахували притулкам для тварин — Best Friends у селищі Макарів, Gostomel Shelter у селищі Гостомель, що на Київщині та "Дворняшкам Дім" у Києві.

"Допомогти притулкам можна в різний спосіб — взяти собі улюбленця або ж стати опікуном, приїхати в притулок, щоб погуляти з собачками чи допомогти в прибиранні. Волонтери радіють всій можливій підтримці", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі "Укрпошти" також нагадують, що на поштовому маркеті є багато благодійних зборів саме з продажу поштових марок — на підтримку ЗСУ й ДСНС, дитячих будинків і зоопритулків, відновлення культурних об’єктів та облаштування шкільних укриттів. Всі вони мають позначку "благодійність": bit.ly/3vhGxDh.

Раніше повідомлялося, що у Гостомелі Київської області відбудували місцевий притулок для тварин, який зруйнували російські обстріли. На це пішли гроші від продажу благодійної марки із псом Патроном, яку випускає "Укрпошта".

Марка "Пес Патрон" стала першою офіційною благодійною маркою країни. ЇЇ випустили наприкінці серпня минулого року.

Як чернігівський пес Патрон став відомим

Джек-расел-тер'єр з кличкою Патрон разом із чернігівськими надзвичайниками розміновує українські території, де відбувались бойові дії. Пес Патрон став відомим наприкінці березня 2022 року – його фото показали співробітники ДСНС у Чернігівській області. Завдання Патрона — знешкоджувати вибухонебезпечні предмети й з цим він чудово справляється від початку війни. На момент російського вторгнення в Україну Патрону було два роки, і він уже встиг знешкодити близько 100 вибухонебезпечних предметів.

8 травня президент Володимир Зеленський у межах зустрічі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо вручив державні нагороди українським саперам, які розміновують раніше окуповані РФ території. Нагороду отримав і пес Патрон із Чернігова.

27 травня у французьких Каннах чернігівський пес-рятувальник Патрон на кінофестивалі отримав премію "Пальмовий пес".

Портрети маленького помічника піротехніків – Патрона, на мітингах за кордоном та муралах у різних українських містах, з ним фотографуються. А діти з усього світу зображують його на малюнках.

Торік у листопаді, до Всесвітнього дня дітей, ЮНІСЕФ присвоїв псу Патрону титул першого у світі "Пса Доброї Волі" та підписав з ним меморандум про взаєморозуміння.

На побутовій будівлі у парку "Відрадний", що у Солом'янському районі Києва, з'явилося зображення собаки Патрона, який став талісманом чернігівських піротехніків ДСНС.

У Дарницькому районі на одному з квітників з'явилася фігура чернігівського пса-піротехніка Патрона. Поруч із ним напис "Незалежні".

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