На війні загинув військовослужбовець із Гуляйпільської громади Запорізької області Олександр Чижук. Під час виконання бойового завдання чоловік потрапив під обстріл з боку армії РФ на Запорізькому напрямку.

Про це сьогодні, 29 грудня, повідомили на сторінці у Facebook Гуляйпільської територіальної громади.

Олександр пішов добровольцем до лав Збройних сил України, пройшов навчання у Великій Британії. Виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. Свій останній бій військовослужбовець прийняв на території Пологівського району. Чоловік загинув внаслідок обстрілу з боку армії РФ.

"Як боляче втрачати наших захисників. Сумуємо разом із рідними Олександра. Висловлюємо щирі співчуття родині, хоч і знаємо, що жодні слова не допоможуть повернути сина, брата, батька, друга...", – йдеться у дописі.

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