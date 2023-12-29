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"Воно як бахнуло, то аж шибки повилітали": внаслідок ракетної атаки в громаді на Хмельниччині пошкоджено будівлі
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"Воно як бахнуло, то аж шибки повилітали": внаслідок ракетної атаки в громаді на Хмельниччині пошкоджено будівлі

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&quot;Воно як бахнуло, то аж шибки повилітали&quot;: внаслідок ракетної атаки в громаді на Хмельниччині пошкоджено будівлі
Вибиті вибуховою хвилею шибки у будинку в одному із сіл Городоцької громади. 29 грудня 2023 рік. Фото: Андрій Макогон/Городок City

Під час ранішньої повітряної тривоги 29 грудня у межах Хмельницької області було збито дві крилаті ракети повітряних сил рф. Внаслідок цього у кількох громадах області вибуховою хвилею пошкоджено понад десять приватних домоволодінь, дитячий садочок, будинок культури, бібліотека, старостат. Травмованих та загиблих немає.

Про це повідомив перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За словами голови Городоцької міської ради Неоніли Андрійчук, пошкодження зазнали будівлі в їхній громаді, але вони незначні. Тож керівництво громади, каже Андрійчук, впорається з усуненням наслідків самостійно.

"В основному це повилітали шибки у вікнах, десь вибуховою хвилею вирвало вікна, двері. Головне, що люди залишилися живі та неушкоджені, а інше відремонтуємо. Ми уже сьогодні працюємо над цим. Людям також плануємо допомогти відремонтувати їхні помешкання. Будемо ще вирішувати, як саме, але найімовірніше, видаватимемо скло, плівку, виділимо матеріальну допомогу", — каже голова громади.

"Воно як бахнуло, то аж шибки повилітали": внаслідок ракетної атаки в громаді на Хмельниччині пошкоджено будівлі
Вибиті вибуховою хвилею вікна у будинках одного із сіл Городоцької громади. 29 грудня 2023 рік. Фото: Андрій Макогон/Городок City

За словами мешканки громади Наталі, будинок якої зазнав пошкоджень, напередодні новорічних свят вона залишилася без вікон у хаті, дверей в хліву та з діркою у паркані.

"Це було десь близько восьмої ранку, як я почула у небі якийсь свист, потім гул, наче від літака, а потім як бабахне раз, потім ще раз. У нас аж хата затрусилася, скло з вікон додолу посипалося. Я у той час в хаті була, якраз від худоби вертала, коли той свист зачула, то бігом до хати втекла. З інтернетом тут у нас перебої, то тривога не спрацювала, а в селі сирени в нас не гудуть. Ми й не знали, що тривога, що ракети летять, аж поки оті вибухи не почули. А сусід каже, що бачив, як та ракета летіла, і хвіст позаду неї вогняний був", — розповідає Наталя.

Зі слів Наталі, після майже пів годинного шоку вона вийшла на обійстя і вже там побачила, що біля хліва лежать вирвані з лудкою двері, а в дерев'яному паркані красується дірка.

"Вікна вже плівкою позатягували, добре, що була в хазяйстві, двері так-сяк примостили, позамітали. Нічого, переживемо. Трохи злякалися, правда, діти то добре поналякувалися, але… Добре, що не гірше", — каже жінка.

За її словами, місцева влада сьогодні усувала наслідки пошкоджень у дитсадку, сільському клубі та амбулаторії, але людям теж обіцяли допомогти, якщо буде така необхідність.

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