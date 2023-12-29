У Міністерстві цифрової трансформації нагадали про чатбот єВорог, в якому можна сповістити про розташування техніки та особового складу російських окупантів.

Відповідне повідомлення оприлюднили у Telegram-каналі відомства.

"Сьогодні більшість українців прокинулося від тривоги та вибухів, бо напередодні зимових свят ворог обстріляв українські міста 120+ ракетами. Помстіться та залиште окупантів без новорічного настрою, повідомте про розташування ворожої техніки та особового складу в чатбот єВорог", — вказали в Мінцифри.

Як зазначається, військовим потрібна будь-яка інформація, однак водночас є ключовий перелік техніки:

ракетні комплекси С-300 та С-400;

вогнеметні системи залпового вогню "Буратіно"/"Солнцепьок";

балістичні ракетні комплекси "Іскандер".

"Важливо! Подбайте про власну безпеку: не підходьте до окупантів занадто близько, видаляйте історію листування з ботом та фото зі смартфона, не обговорюйте переміщення ворожої техніки телефоном", — додали у міністерстві.

Що відомо про ракетну атаку по Україні 29 грудня

Уночі 29 грудня Росія масовано атакувала Україну дронами типу Shahed, крилатими та балістичними ракетами, а також "Кинджалами".

Окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 27 ударних БПЛА і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Львові та Конотопі є загиблі й постраждалі. Пошкоджені пологовий будинок, школи, торговельний центр, станція метро, склади, багатоповерхівки та приватні будинки.