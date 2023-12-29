У Києві з нового року зміниться номер автобусного маршруту 41-Д

Із 1 січня 2024 року номер автобуса 41-Д, який курсує за маршрутом "Станція метро "Героїв Дніпра" — площа Тараса Шевченка — селище ДВС" змінять на № 40.

Про це інформує офіційний портал Києва з посиланням на Київпастранс.

"Впорядкування номера автобусного маршруту пов’язано з організацією пасажирських перевезень на цьому маршруті на постійній основі", — йдеться у повідомленні.

Схема руху автобусного маршруту 41-Д. Фото: КМДА

Також у КМДА розповіли, що 30 грудня 2023 року будуть внесені зміни в маршрути автобусів № 2, 61, 98 і тролейбусів № 34, а 31 грудня – автобуса № 31. Як інформує КП "Київпастранс", зміни пов’язані із запланованими продовольчими ярмарками на вулицях Сержа Лифаря, Йорданській, Героїв Севастополя і Татарській.