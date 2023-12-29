НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Києві з нового року зміниться номер автобусного маршруту 41-Д
Громадський транспортКМДАРегіони

У Києві з нового року зміниться номер автобусного маршруту 41-Д

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Києві змінюється номер автобусного маршруту 41-Д
Автобус (ілюстративне). Фото: Віталій Кличко/Telegram

Із 1 січня 2024 року номер автобуса 41-Д, який курсує за маршрутом "Станція метро "Героїв Дніпра" — площа Тараса Шевченка — селище ДВС" змінять на № 40.

Про це інформує офіційний портал Києва з посиланням на Київпастранс.

"Впорядкування номера автобусного маршруту пов’язано з організацією пасажирських перевезень на цьому маршруті на постійній основі", — йдеться у повідомленні.

У Києві з нового року зміниться номер автобусного маршруту 41-Д
Схема руху автобусного маршруту 41-Д. Фото: КМДА

Також у КМДА розповіли, що 30 грудня 2023 року будуть внесені зміни в маршрути автобусів № 2, 61, 98 і тролейбусів № 34, а 31 грудня – автобуса № 31. Як інформує КП "Київпастранс", зміни пов’язані із запланованими продовольчими ярмарками на вулицях Сержа Лифаря, Йорданській, Героїв Севастополя і Татарській.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
У Чернігові пропонують підняти готівкову вартість проїзду в маршрутках
У Чернігові пропонують підняти готівкову вартість проїзду в маршрутках
У Києві в метро &quot;Лук'янівська&quot; зачинений один із виходів
У Києві в метро "Лук'янівська" зачинений один із виходів
Громадський транспорт на вулицях Тернополя. Грудень, 2023
1 січня в Тернополі зменшать кількість громадського транспорту
Новий автобусний маршрут затвердили у Полтаві: як курсуватиме транспорт
У Полтаві додали новий автобусний маршрут
На початок