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На Кіровоградщині попрощались із поліцейським, який загинув під час обстрілу вокзалу в Херсоні
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На Кіровоградщині попрощались із поліцейським, який загинув під час обстрілу вокзалу в Херсоні

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У місті Долинська Кіровоградської області попрощались із 29-річним поліцейським Ігорем Місюнею. Він працював у складі зведеного загону у Херсоні. Загинув 26 грудня під час евакуації людей з вокзалу, коли його обстрілювала російська армія.

Під час обстрілу Ігор Місюня та інші поліцейські завели цивільних в укриття. Потім обстежили вокзал, аби впевнитись, що всі в укритті, й спускались туди самі, коли почався обстріл.

"Він заходив останній. Був навпроти дверей. Всі осколки потрапили в нього. Були поранені інші працівники, але вони живі. У нього були поранення, не сумісні з життям", — сказав колега Владислав Троянський. Він працював з Ігорем Місюнею шість років.

За словами Владислава Троянського, Ігор Місюня кілька разів був на Херсонщині, рятував людей та надавав допомогу.

"Завжди він ішов попереду, завжди досягав усього самостійно. Рідко коли просив про допомогу. Важка втрата для нашого колективу, тому що пліч-о-пліч він з усіма був, в тому числі й зі мною. Навіть останнього разу я відчував, що щось не те. Я зателефонував їм за 15 хвилин до цього, ніколи до цього не телефонував. Ми тільки переписувались, і вони знали самі, коли виходити на зв'язок. Нещодавно він отримав офіцера, навчався для цього. Він прагнув цього, отримав посаду інспектора із дотримання прав людини", — розповів Владислав Троянський.
Біля храму люди прощалися з Ігорем Місюнею, стоячи на колінах
Біля храму люди прощалися з Ігорем Місюнею, стоячи на колінах. Фото: Суспільне Кропивницький

Прощання з поліцейським Ігорем Місюнею
Прощання з поліцейським Ігорем Місюнею. Фото: Суспільне Кропивницький

Жителі міста Долинська біля храму під час прощання з поліцейським Ігорем Місюнею
Жителі міста Долинська біля храму під час прощання з поліцейським Ігорем Місюнею. Фото: Суспільне Кропивницький

Надія Сафонова — односельчанка Ігоря Місюні.

"Наш Ігорьок родом із села Лаврівка Долинського району. Зараз Кропивницький район. Я вже не живу давно в селі, але коли б ми не зустрічались, він ніколи не проходив повз. Завжди зупиниться, обійме, запитає, як справи. Слава герою! Тому що він — герой. Саме головне, врятував людей, які вижили й будуть вдячні йому все життя".

Попрощатись зі своїм учнем прийшла вчителька Любов Муха.

"Вчився дуже добре, старанний був, ввічливий, прапороносець школи, так одразу все і не згадаю. Дуже шкода. Золота дитина. Він закінчив Олександрійське педучилище, був вчителем фізкультури у школі в Долинській. А потім я його зустріла, й він сказав, що вступив до педагогічного інституту Кіровоградського і, мабуть, перейде у поліцію. Каже, що в нього сім’я, а в школі мало платять".

У Ігоря Місюні залишились дружина та двоє синів. Одному сім років, другому — рік.

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