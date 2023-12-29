У соціальних мережах поширюють відео сесії Розвадівської громади на Львівщині. На засіданні затвердили преміювання сільського голови в розмірі 250% від окладу.

Голова Розвадівської громади Роман Сидор розповів Суспільному, що отримував таку ж заробітну платню й минулого року. Разом із премією її сума становила близько 40 тисяч гривень.

"Перед тим на бюджетній комісії вирішили залишити на тому рівні що є, оскільки низька сама ставка голови сільської ради – ставка 12 тисяч. Така практика є практично в кожній сільській раді, тому що, самі розумієте, голова сільської ради, маючи в руках величезну громаду, ну не може працювати на 10-8 тисяч, якщо вирахувати податки. Тому десь вирішили залишити на тому рівні, що було минулого року", — розповідає Роман Сидор.

Голова Розвадівської громади Роман Сидор, 29 грудня 2023. Фото: Іванка Дусько / Суспільне Львів

"Якщо взяти премію – 30 тисяч і от зарплату, виходить 42 тисячі. Коли ми подивимося, скільки всього нараховано, виходить 52 600, вирахуємо податки ПДФО, військовий збір і так далі, то виходить, що в мене аванс 11 300 і 31 100. Якщо взяти майстра при будівництві, нехай буде 1500 на день, 24 робочі дні – 30 тисяч", — додає сільський голова.

За преміювання проголосувало 12 місцевих депутатів із 17 присутніх на засіданні. Секретарка ради та депутатка Олександра Шимко каже, що підтримала призначення премії.

Секретарка Розвадівської сільської ради й депутатка Олександра Шимко, 29 грудня 2023. Фото: Іванка Дусько / Суспільне Львів

"Я проголосувала за, тому що я вважаю, це не є велика зарплата для сільського голови. Голова сільської ради несе велику відповідальність і на 12 тисяч гривень на оклад працювати, ну, самі розумієте", — розповіла Олександра Шимко.

За словами адвокатки Лілія Баюш, порушенням закону є коли владна особа власним рішенням самостійно ініціює збільшення премій.

Адвокатка Лілія Баюш, 29 грудня 2023. Фото: Іванка Дусько / Суспільне Львів

"Якщо ж вона не голосує, не бере участі в обговоренні, це приймається рішенням ради. Тобто всі депутати проголосували, щоб встановити таку надбавку, то порушення закону в такому випадку немає. Вже про доцільність під час воєнного стану повинні приймати рішення самі депутати, кожен особисто", — каже Лілія Баюш.

Бюро економічної безпеки у Львівській області поки не коментує ситуацію. За словами Романа Сидора, до Розвадівської громади належать дев'ять сіл, а під час сесії затвердили бюджет на наступний рік у розмірі 120 мільйонів гривень.