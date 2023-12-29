Ракетна атака РФ по Києву: куди звертатись власникам пошкодженого житла

У Дарницькому районі Києва внаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня пошкоджені чотири приватні будинки. У Шевченківському районі найбільших руйнувань зазнав дитсадок. Власникам пошкодженого майна мають виплатити компенсації.

Про це йдеться у повідомленнях місцевих райдержадміністрацій у Facebook.

Зокрема, за даними очільника Дарницької РДА Миколи Калашника, уламки ракет впали на територію приватного сектору в мікрорайоні Осокорки, пошкодивши чотири будинки.

Приватний будинок на Осокорках після обстрілу РФ, Київ, 29 грудня 2023 р. Фото: Mykola Kalashnyk/Telegram

Обійшлося без пожеж. Унаслідок події потерпілих у цьому районі немає.

Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі, Київ, 29 грудня 2023 р. Фото: Mykola Kalashnyk/Telegram

На місці працювали вибухотехніки й слідчо-оперативні групи. До власників домогосподарств відрядили співробітників соціальних служб. Вони допомагають фіксувати завдані збитки для подальшої компенсації та оформлюють заявки на матеріальну допомогу.

Ракетна атака РФ по Києву: Дарницький район, 29 грудня 2023 р. Фото: Mykola Kalashnyk/Telegram

Для постраждалих у Дарницькому районі діє ситуаційний центр, куди можна повідомити про руйнування, нагальні потреби, отримати консультацію щодо матеріальної допомоги. Телефон: 0979974989 або 0505001734.

У Шевченківському районі через повітряну атаку російських військ у районі вул. Туполєва пошкоджені житлові будинки, школа і найбільше — дитячий садочок.

Дитсадок після повітряної атаки РФ, Київ, 29 грудня 2023 р. Фото: Олександр Поповцев/Facebook

"Якщо у ваших квартирах є пошкодження, зокрема вибиті вікна, то обов'язково подавайте заявки в "Дію", — радить т. в. о. голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев.

Щодо пошкодженої будівлі дитсадка, за його словами, комісія вже склала акт про руйнування.

Кімната в дитсадку після ракетного удару російських військ, Київ, 29 грудня 2023 р. Фото: Олександр Поповцев/Facebook

У максимально короткі строки в дошкільному закладі почнуть відновлювальні роботи, аби туди якнайшвидше могли повернутись діти і вихователі, запевнив посадовець.

Що відомо про повітряну атаку військ РФ на Київ та область 29 грудня

29 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну. У Києві уламки збитих ракет пошкодили будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. Попередньо відомо про 30 постраждалих, 25 із них госпіталізували. Дев'ять людей загинули.

Так, у Подільському районі столиці через обстріли РФ загорівся склад. О 12:05 пожежу ліквідували на площі 4000 кв. м.

У Cвятошинському районі виникло займання у 14-поверховій незаселеній новобудові. За іншою адресою загорілись 3 автомобілі.

У Шевченківському районі теж горіли складські приміщення. Також вибухова хвиля пошкодила верхній вестибюль станції метро "Лук'янівська". У районі вул. Юрія Іллєнка пошкоджена будівля бізнес-центру та нежитлові приміщення. Усі пожежі загасили рятувальники.