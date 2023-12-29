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Прикарпатка Тамара Смбатян стала найкращою гандболісткою України у 2023 році
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Прикарпатка Тамара Смбатян стала найкращою гандболісткою України у 2023 році

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Прикарпатка Тамара Смбатян стала найкращою гандболісткою України у 2023 році
ФГУ

Прикарпатка Тамара Смбатян стала найкращою гандболісткою України у 2023 році. Під час голосування спортсменка набрала 53 очки.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Федерації гандболу України.

"Для визначення найкращих ФГУ провела голосування серед гравчинь та тренерів збірної України й тренерів клубів чемпіонату України. Учасникам запропонували назвати свій варіант топ-3. Оцінювалися виступи за період з 1 січня 2023 року", — йдеться у дописі.

У рейтингу взяли участь українські гандболістки як з вітчизняних клубів, так і з закордонних.

Що відомо про Тамару Смбатян

Тамарі Смбатян — 28 років. Вона — вихованка Городенківської дитячо-юнацької спортивної школи Івано-Франківської області, а також — Львівського державного університету фізичної культури. Спортсменку тренували Богдан Аліман, Василь Козар та Віталій Надич.

Смбатян — розігруюча збірної України та клубу "Альба Фехервар" (Угорщина). Також — головна снайперка національної збірної у 2023 році: 51 гол у 12 матчах.

"Гравчиня взяла участь у всіх 12 іграх синьо-жовтих у поточному році й в кожному з цих матчів відзначалася закинутими м’ячами. На чемпіонаті світу-2023 Смбатян виходила в стартовому складі в усіх шести матчах збірної України", — пишуть на сторінці Федерації гандболу України.

Тамара Смбатян стала найкращою бомбардиркою української команди на чемпіонаті світу — 25 голів.

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