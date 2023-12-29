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Лікування заповідних дерев: у Київському зоопарку рятують ботанічні пам'ятки
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Лікування заповідних дерев: у Київському зоопарку рятують ботанічні пам'ятки

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Лікування дерев у Києві
Екологи лікують вікові дерева-пам'ятки у Київському зоопарку. Фото: Київський еколого-культурний центр/Facebook

Київський еколого-культурний центр( КЕКЦ) разом із Київським зоопарком провели лікування дерев. На території звіринця росте кілька вікових заповідних ботанічних пам'яток природи: ясен, черешня, платан та тополі.

Про це інформує КЕКЦ

"Видалена гнила деревина, проведена дезінфекція, фарбування пошкоджених частин стовбурів дерев, поставлена пломба в дупло. Слід також похвалити керівництво Київського зоопарку, яке за нашою порадою поставило три залізні підпірки під важкі гілки платана, а також провело підживлення вікового ясена", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві нині планово лікують вікові дерева, які мають статус об'єкта природно-заповідного фонду. Зазначається, що фахівці видаляють сухі гілки та ті, що перетинаються, вилучають гриби, зачищають, обробляють фунгіцидами уражені місця тощо. На кожну пам'ятку природи підготовлено технологічну карту з лікування вікового дерева.

Що відомо про озеленення Києва

У столиці поновили роботу з наповнення онлайн-мапи дерев, які перебувають на балансі міста. Станом на липень, майже 70 тисяч вже "оцифрували". Також в столиці вперше тестують "торби" для поливу дерев.

У Києві висаджують квіти за популярним нині принципом "Нова хвиля", а однорічні рослини використовують здебільшого для тематичних клумб. Комунальники використовують лучну рослинність серед декоративного різнотрав'я та багато злакових.

Водночас "Київзеленбуд" повідомляє про масові крадіжки рослин із столичних парків. У компанії зазначили, якщо зібрати разом усе вкрадене, то можна було озеленити не один сквер.

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