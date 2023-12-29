У середмісті Хмельницького сьогодні, 29 грудня, пройшла чергова п'ятнична мирна акція "Поверніть героїв з полону". Люди, чиї рідні досі перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти, та й просто небайдужі, які їх підтримують, збираються в обласному центрі вже в сімдесят перший раз — з серпня 2022 року.

На сьогоднішню акцію "Поверніть героїв з полону" в Хмельницькому прийшло 35 людей. Одна із учасниць акції — Олена — приїхала спеціально на неї з Вінниці. Її син, каже, теж знаходиться у російському полоні, тож вона дуже хоче підтримати родини інших військовополонених.

"Те, що син у полоні, мені підтвердили у Міжнародному Червоному Хресті, але його місце знаходження я досі не знаю. Жодного листа, жодного телефонного дзвінка від нього не було. І ось ця невизначеність гнітить найбільше. Тому я й приїхала до Хмельницького, щоб підтримати один одного, щоб нагадати людям, що війна триває, що наші хлопці в полоні, що треба донатити і допомагати військовим", — розповідає Олена.

Акція "Поверніть героїв з полону" у Хмельницькому. 29 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Хмельницький

З початку року бере участь у кожній акції Тамара, у якої в серпні цього року на фронті безвісти зник брат.

"Я бачу маму свого брата, вона інвалід, вона не може ходити. І як вона вдома все це переносить, і як їй це все важко. Вона одна в хаті, вона плаче. Вона кричить, і всі думки тільки, де він, де її син", — розповідає жінка.

Сьогоднішня акція — остання у 2023 році, розповідає її координаторка Леся Стебло. За її словами, цей рік складний для учасників заходу, бо обмінів полоненими не було вже понад пів року.

"Ми зі свого боку теж є таким, знаєте, підсиленням і голосом тих, хто сьогодні в полоні. Голосом тих родин, які сьогодні чекають. Цього року до нас доєдналися ще родини безвісти зниклих військових", — каже Леся Стебло.

Акція "Поверніть героїв з полону" у Хмельницькому. 29 грудня 2023 рік. Фото: Суспільне Хмельницький

За її словами, цьогоріч учасники акції організовували подібні заходи і в Польщі.

"Були перемовини із нашими партнерськими організаціями в Польщі, і, зокрема, визнання того, що це важлива тема і такі акції потрібні. Щоразу на них були присутні ЗМІ інших країн, люди їх фотографували", — розповідає Стебло.

Учасники акції з плакатами "Ти чекаєш свят — вони обміну", "Пам’ятайте про Азов", а також з прапорами України та військових частин просять перехожих їх фотографувати та поширювати ці фото у соцмережах.

Якщо ми хочемо, щоб світ про нас не забув, ми самі маємо пам’ятати, якою ціною сьогодні маємо можливість іти у своїх справах, каже координаторка акції Леся Стебло.

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