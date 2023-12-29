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Генерал Бундесверу: Німеччина недооцінила можливості Росії з виробництва зброї для війни проти України
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Генерал Бундесверу: Німеччина недооцінила можливості Росії з виробництва зброї для війни проти України

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Генерал Бундесверу: Німеччина недооцінила можливості Росії з виробництва зброї для війни проти України
Ілюстративне фото: Getty Images

Керівник спеціального штабу з питань України в німецькому Міноборони Крістіан Фрейдінг заявив, що ФРН недооцінила можливості Росії з виробництва зброї для війни.

Про це генерал-майор повідомив у інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

Фрейдінг розповів, що під час аналізу розвитку бойових дій на території української держави деякі можливості РФ не були враховані.

"В Бундесвері не припускали, що у Росії досягнуть успіху в тому, що ми нині чітко спостерігаємо: вони нарощують свій військово-промисловий комплекс, розширюють його, збільшують виробничі потужності, попри найжорстокіший режим санкцій", — зазначив керівник спеціального штабу з питань України в міністерстві оборони Німеччини.

Генерал-майор припустив, що ФРН "не бачила або не хотіла бачити" можливості Росії стосовно пошуку шляхів отримання військових постачань від КНДР, Китаю та інших.

Допомога від Німеччини для України

13 грудня у ФРН владна коаліція підписала угоду стосовно бюджету на 2024 рік, в якому закладено 8 мільярдів євро допомоги для України.

Німеччина 14 грудня оголосила про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot та боєприпасів для нього у межах нового пакета допомоги.

22 грудня ФРН відзвітувала про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема було передано три зенітні самохідні установки Gepard.

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