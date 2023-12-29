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За ніч приготували вісім тисяч порцій. Поїзд-кухня Food train приїхав у Слов'янськ та Краматорськ на Донеччину
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За ніч приготували вісім тисяч порцій. Поїзд-кухня Food train приїхав у Слов'янськ та Краматорськ на Донеччину

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На Донеччину приїхав поїзд-кухня Food train, у якому приготували та роздали вісім тисяч обідів для жителів прифронтових міст. За словами шеф-кухаря команди, всю їжу готували напередодні вночі.

Збудували Food train за девять місяців, для цього переобладнали пасажирські та вантажні вагони під автономну кухню, розповів працівник "Укрзалізниці" Артур Бодченко.

"Це спільний проєкт з фундацією Горварда Баффета, спільними зусиллями ми побудували цей поїзд у складі шести вагонів. Зараз у нас це друга поїздка, спрямована на підтримку прифронтових регіонів. В першу чергу акцент був зроблений на підтримку дітей, населення уразливих категорій", — розповів представник "Укрзалізниці" Артур Бодченко.

Поїзд-кухня "Food train" їжа люди допомога Слов’янськ Донецька область
Представник "Укрзалізниці" Артур Бодченко, Слов'янськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

На залізничний вокзал Слов'янська поїзд-кухня "Food train" приїхав із Краматорська.

"Це — поїзд-кухня, який потрібен для того, щоб виїжджати на території, де потрібна допомога в їжі і годувати людей. Він може виїжджати і готувати до десяти тисяч порцій на день, він може працювати більше восьми днів без підключення до будь-яких комунікацій, у нього є вода, є своя електрика", — розповів шеф-кухар Олексій Шпіонов.

Поїзд-кухня "Food train" шеф-кухар Слов’янськ Донецька область
Шеф-кухар поїзду "Food train" Олексій Шпіонов, Слов'янськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами Олексія, у поїзді працює тридцятеро кухарів.

"Ми готуємо все, що завгодно, у нас потужності кухні дозволяють готувати як високу кухню, так і домашні страви. Все залежить від того, що ми будемо готувати, де ми будемо знаходитись. Тому що ціль — заїжджати в регіони, де ми будемо знаходитись і там купувати продукти, які продають фермери, які безпосередньо там", — розповів шеф-кухар.

Залізничний вокзал поїзд-кухня "Food train" Слов’янськ Донецька область
Поїзд-кухня "Food train" на залізничному вокзалі, Слов’янськ, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Їжу для жителів Краматорська та Слов'янська кухарі Food train роздавали 29 грудня.

Поїзд-кухня "Food train" їжа жителі люди допомога Краматорськ Слов’янськ Донецька область
Кадр з відео ГУНП у Харківській області

За словами Артура Бодченко, поїзд Food train приїздитиме у всі прифронтові міста, де є залізничне сполучення і де є потреба у їжі.

Поїзд-кухня "Food train" їжа люди домога Слов’янськ Донецька область
Поїзд-кухня "Food train", Слов'янськ, Донецька область, 29 грудня 2023 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

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