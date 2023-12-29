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Компенсація для придбання житла: скільки ветеранів війни на Київщині отримали гроші
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Компенсація для придбання житла: скільки ветеранів війни на Київщині отримали гроші

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Придбання житла: скільки ветеранів війни на Київщині отримали гроші
Фото(ілюстративне): Київська міська прокуратура/Telegram

Упродовж 2023 року на Київщині виплатили грошову компенсацію для придбання житла 271 ветерану війни та членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій.

Про це повідомили в Департаменті соціального захисту населення Київської обласної військової адміністрації.

"В межах державних бюджетних програм у Київській області загалом було розподілено 608,0 млн грн на ці цілі. Зокрема, наприкінці грудня регіон отримав від держави додатковий обсяг субвенції у сумі 40,9 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 20 грудня 2023 року житло за кошти компенсації вже придбали 69 ветеранів війни, учасників бойових дій та члени їх сімей.

Раніше повідомлялося, що у Києві під стінами КМДА мітингували інвестори холдингової компанії "Київміськбуд" під гаслом "Захистимо житло військових". Зібралися близько 500 людей, які вклалися в будівництво, а їхні оселі так і не добудували.

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