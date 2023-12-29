Придбання житла: скільки ветеранів війни на Київщині отримали гроші

Упродовж 2023 року на Київщині виплатили грошову компенсацію для придбання житла 271 ветерану війни та членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій.

Про це повідомили в Департаменті соціального захисту населення Київської обласної військової адміністрації.

"В межах державних бюджетних програм у Київській області загалом було розподілено 608,0 млн грн на ці цілі. Зокрема, наприкінці грудня регіон отримав від держави додатковий обсяг субвенції у сумі 40,9 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 20 грудня 2023 року житло за кошти компенсації вже придбали 69 ветеранів війни, учасників бойових дій та члени їх сімей.

Раніше повідомлялося, що у Києві під стінами КМДА мітингували інвестори холдингової компанії "Київміськбуд" під гаслом "Захистимо житло військових". Зібралися близько 500 людей, які вклалися в будівництво, а їхні оселі так і не добудували.