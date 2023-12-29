На Закарпатті прикордонники Чопського загону 28 грудня затримали одинадцятьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини.

Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби України — Західний кордон у Facebook.

П’ятьох чоловіків затримали вранці 28 грудня прикордонники відділення "Гута". Інші шестеро чоловіків прямували по двоє. Їх затримали прикордонники відділу "Ужгород" поблизу сіл Оноківці та Паладь Комарівці.

Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон | Facebook

"В одному із випадків попередити незаконний перетин кордону двома людьми вдалося завдяки випереджувальній інформації оперативних співробітників. У двох інших – правопорушників виявили прикордонні патрулі. Троє із затриманих не мали з собою документів. Згодом було встановлено, що вони є громадянами України – жителями Закарпаття. Один із затриманих виявився переправником, який за грошову винагороду погодився перевести з України до Словаччини 43-річного закарпатця", — йдеться у повідомленні.

Чоловіків доставили у прикордонні підрозділи для з’ясування усіх обставин та притягнення до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону України.

Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон | Facebook

У діях 43-річного закарпатця вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

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