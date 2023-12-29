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На Закарпатті прикордонники затримали 11 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини
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На Закарпатті прикордонники затримали 11 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини

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На Закарпатті прикордонники затримали 11 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини
Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон | Facebook

На Закарпатті прикордонники Чопського загону 28 грудня затримали одинадцятьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини.

Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби України — Західний кордон у Facebook.

П’ятьох чоловіків затримали вранці 28 грудня прикордонники відділення "Гута". Інші шестеро чоловіків прямували по двоє. Їх затримали прикордонники відділу "Ужгород" поблизу сіл Оноківці та Паладь Комарівці.

На Закарпатті прикордонники затримали 11 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини
Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон | Facebook

"В одному із випадків попередити незаконний перетин кордону двома людьми вдалося завдяки випереджувальній інформації оперативних співробітників. У двох інших – правопорушників виявили прикордонні патрулі. Троє із затриманих не мали з собою документів. Згодом було встановлено, що вони є громадянами України – жителями Закарпаття. Один із затриманих виявився переправником, який за грошову винагороду погодився перевести з України до Словаччини 43-річного закарпатця", — йдеться у повідомленні.

Чоловіків доставили у прикордонні підрозділи для з’ясування усіх обставин та притягнення до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону України.

На Закарпатті прикордонники затримали 11 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Словаччини
Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон | Facebook

У діях 43-річного закарпатця вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332Незаконне переправлення осіб через державний кордон України КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

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