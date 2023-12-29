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На Львівщині посмертно нагородили трьох військових орденами "За мужність" ІІІ ступеня
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На Львівщині посмертно нагородили трьох військових орденами "За мужність" ІІІ ступеня

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На Львівщині посмертно нагородили трьох військових орденами &quot;За мужність&quot; ІІІ ступеня
Ордени "За мужність" ІІІ ступеня, які вручили рідним загиблих воїнів, 29 грудня 2023. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Сьогодні, 29 грудня, у Стрийській районній військовій адміністрації посмертно нагородили трьох воїнів орденами "За мужність" ІІІ ступеня. Нагороди вручили рідним полеглих.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Військові отримали орден "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України", йдеться у повідомленні.

Юрій Гиряк мешкав у Стрию. Під час повномасштабного російського вторгнення долучився до місцевої тероборони, воював у 65 батальйоні 103 окремої бригади ТрО ЗСУ. Загинув 14 листопада 2022 року біля села Стельмахівка на Луганщині. У Юрія залишились мама, брат, дружина, син і донька. Орден вручили матері.

Андрія Рибак — юрист, мешканець Стрия. З початком повномасштабного вторгнення РФ вступив до Стрийської ТрО. На війні був командиром стрілецького взводу. Загинув, підірвавшись на міні. Андрію Рибаку було 30 років. Орден "За мужність" вручили його дружині й трьом діткам.

34-річний Іван Шимков народився в селі Гірне, згодом проживав у Стрию. Вступив до лав Стрийської тероборони добровольцем, був стрільцем. Загинув 13 жовтня при виконанні службового обов’язку на Луганщині. В Івана Шимкова залишилося дві доньки. Посмертну нагороду отримала дружина.

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