Вдень до 10 градусів тепла. Погода у Кіровоградській області на вихідні

У Кіровоградській області на вихідні 30-31 грудня прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Денна температура повітря підвищиться до десяти градусів тепла.

За інформацією працівниці обласного центру з гідрометеорології Валентини Лазаревої, у суботу вночі та вранці очікують слабкий туман. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура вночі від 2 морозу до 3 градусів тепла. Вдень +5+10 вище нуля.

У неділю температура повітря вночі від +3 до +1 тепла, вдень від +4 до +6 вище нуля. Вітер 7-12 метрів за секунду.

У Кропивницькому вночі 0-2 тепла, вдень 7-9 вище нуля.