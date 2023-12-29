28 грудня 2023 року помер військовослужбовець із села Помонята, що на Івано-Франківщині, Андрій Гарасимів. Чоловік шість місяців провів у лікарнях після поранення 7 червня 2023 року на Запоріжжі.

Про це пишуть на Facebook-сторінці Рогатинської громади.

"Запоріжжя, Дніпро, Інститут нейрохірургії імені Ромоданова НАМН у Києві, Львів… Стіни лікувальних закладів у цих містах досі пам’ятають сльози, хвилювання і тихі молитви сім’ї, яка очікувала бодай маленької доброї новини про одужання чоловіка і батька від лікарів", — йдеться у дописі.

Андрій Гарасимів народився 30 липня 1977 року в багатодітній сім’ї в селі Помонята Рогатинської громади. Чоловік закінчив місцеву восьмирічну школу та Новороздільське середнє професійно-технічне училище № 6. Отримав фах електрогазозварника ручного зварювання. Згодом працював на місцевій птахофабриці. Деякий час Андрій Гарасимів заробляв за кордоном.

Чоловік одружився у 1999 році. У подружжя народилися двоє синів Микола і Богдан та донечка Мар'яна.

На початку повномасштабного вторгнення, 6 березня 2022, Андрій Гарасимів вступив до лав Збройних сил України. Чоловік служив старшим стрільцем-оператором гірсько-штурмового батальйону.

"З травня 2022 воїн брав участь у важких боях на території Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Зокрема, за плечима земляка служба у Гуляйполі та Бахмуті. При звільненні від окупаційних військ території України 7 червня 2023 року Андрій Гарасимів потрапив під обстріл поблизу села Лобкове Запорізької області. Відтоді почалася боротьба за життя нашого героя", — йдеться у дописі.

Проте Андрій Гарасимів не зміг вийти з коми після поранення. Він помер 28 грудня.

Скорботний кортеж з тілом українського військового прибуде до Рогатинської громади 30 грудня о 12:00. Жителів громади просять вийти, щоб створити живий коридор й гідно зустріти бійця. З Андрієм Гарасимівим прощатимуться на головній площі міста. Далі траурна колона вирушить до рідного дому бійця у селі Помонята. Поховають Андрія Гарасиміва 31 грудня.

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