НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Полтавській міськраді звільнили заступницю міського голови Світлану Тарашевську
МІСЦЕВА ВЛАДАПОЛІТИКАРегіони

У Полтавській міськраді звільнили заступницю міського голови Світлану Тарашевську

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Світлана Тарашевська
Світлана Тарашевська. ІВ "Полтавщина"

29 грудня під час сесії Полтавської міськради підтримали заяву щодо звільнення заступниці міського голови з гуманітарних питань Світлани Тарашевської. За це рішення проголосували 30 депутатів.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із сесійної зали.

Заяву про звільнення за власним бажанням Світлана Тарашевська написала 27 грудня. Її також виключили із складу виконавчого комітету міської ради.

Вона третя заступниця міського голови, яка звільнилась після того, як секретарем у міськраді стала Катерина Ямщикова. Раніше звільнилась Ольга Борисенко та Ігор Петріченко.

Світлана Тарашевська працювала на цій посаді з 2011-го року в команді ексміського голови Олександра Мамая. 2018-го року її рішенням сесії вже звільняли депутати, але через рік вона через суд відновилася на цій посаді.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
В Одесі повернуть теплопостачання до будинку, де два роки не було опалення
В Одесі повернуть теплопостачання до будинку, де два роки не було опалення
У місті на Черкащині зросте вартість проїзду в громадському транспорті
У місті на Черкащині зросте вартість проїзду в громадському транспорті
У Миколаєві протягом 2023 року власне житло отримали 199 військових
У Миколаєві протягом 2023 року власне житло отримали 199 військових
Пронін, Мамай, Карпов і Ямщикова: зміни у владі на Полтавщині 2023-го року
Зміни у владі на Полтавщині: що відбулося 2023-го року
На початок