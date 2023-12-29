29 грудня під час сесії Полтавської міськради підтримали заяву щодо звільнення заступниці міського голови з гуманітарних питань Світлани Тарашевської. За це рішення проголосували 30 депутатів.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із сесійної зали.

Заяву про звільнення за власним бажанням Світлана Тарашевська написала 27 грудня. Її також виключили із складу виконавчого комітету міської ради.

Вона третя заступниця міського голови, яка звільнилась після того, як секретарем у міськраді стала Катерина Ямщикова. Раніше звільнилась Ольга Борисенко та Ігор Петріченко.

Світлана Тарашевська працювала на цій посаді з 2011-го року в команді ексміського голови Олександра Мамая. 2018-го року її рішенням сесії вже звільняли депутати, але через рік вона через суд відновилася на цій посаді.

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