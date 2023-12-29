З 1 січня 2024 року у Конотопі на Сумщині працюватимуть два Центри допомоги постраждалим від російської атаки.
“З понеділка у нас буде працювати Центр допомоги ліквідації наслідків цієї терористичної атаки. Буде дві локації тому, що у нас не один мікрорайон постраждав. Найбільше Сім вітрів, - зазначив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
Адреси центрів
- ТОВ "Житлово-експлуатаційна дільниця "Сім вітрів", вулиця Клубна, 105.
- Центр дитячої та юнацької творчості, проспект Миру, 6.
Центри функціонуватимуть впродовж тижня з 10:00. На місцях працюватимуть координатори, які допомагатимуть мешканцям оформити заявки на подання компенсацій за пошкодження.
Що відомо про російську атаку по Конотопу 29 грудня
- За інформацією міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, удар по Конотопу був з ракети Х-22. За інформацією посадовця, у місті було 5 влучань. Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок одного з мікрорайонів міста. Чотири людини отримали поранення.
- Також у місті кілька пошкоджених котелень. Як зазначив міський голова, збою в роботі теплопостачання немає. Усі пошкодження відбулися внаслідок вибухових хвиль.
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