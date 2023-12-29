З 1 січня 2024 року у Конотопі на Сумщині працюватимуть два Центри допомоги постраждалим від російської атаки.

“З понеділка у нас буде працювати Центр допомоги ліквідації наслідків цієї терористичної атаки. Буде дві локації тому, що у нас не один мікрорайон постраждав. Найбільше Сім вітрів, - зазначив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Адреси центрів

ТОВ "Житлово-експлуатаційна дільниця "Сім вітрів", вулиця Клубна, 105.

Центр дитячої та юнацької творчості, проспект Миру, 6.

Центри функціонуватимуть впродовж тижня з 10:00. На місцях працюватимуть координатори, які допомагатимуть мешканцям оформити заявки на подання компенсацій за пошкодження.

Що відомо про російську атаку по Конотопу 29 грудня

За інформацією міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, удар по Конотопу був з ракети Х-22. За інформацією посадовця, у місті було 5 влучань. Пошкоджено близько 10 багатоповерхівок одного з мікрорайонів міста. Чотири людини отримали поранення.

Також у місті кілька пошкоджених котелень. Як зазначив міський голова, збою в роботі теплопостачання немає. Усі пошкодження відбулися внаслідок вибухових хвиль.

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