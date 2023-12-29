Їхнє кохання проходить випробування війною. Йому — 20, їй — 22. Наша наступна історія про подружжя з Кропивницького. Вони познайомились до вторгнення Росії в Україну. Одружились у другий рік повномасштабної війни. А тепер підтримують один одного, попри відстань.

З парою журналісти Суспільного познайомились, коли Олексій Трубілко приїжджав після контузії на лікування в Кропивницький. Він на фронті з початку повномасштабної війни. Залишив навчання у коледжі, а дипломну роботу захищав з позицій на Луганському напрямку під звуки вибуху. З Аліною вони одружилися в серпні цього року. Обрали національне вбрання. Аліна Трубілко була в керсетці й вишиванці. Їх же одягає й після весілля.

"Тому що це те, що ми забули. Це те, що треба повертати, — розповіла Аліна. — Ці пластмасові сукні, корони — це не наше. Воно нам не потрібне. З вишиванки я зняла підтичку — те, що виглядало з-під спідниці, щоб можна було спокійно носити з сучасними джинсами. Тим більше це наша місцева вишивка".

Весільне фото. Фото: Суспільне Кропивницький

Олексій після весілля повернувся на фронт. З ним журналістка Суспільного поспілкувалася телефоном.

"Я у війську з березня 2022 року. Був стрільцем, зараз на посаді командира відділення зв’язку. Вже перейшов в інший батальйон. За цей час я був на Луганщині, а зараз уже понад рік перебуваю на Херсонському напрямку", — розповів Олексій.

Аліна Трубілко. Фото: Суспільне Кропивницький

Картина, яку зробили з фото. Фото: Суспільне Кропивницький

Поки чоловік на фронті, Аліна передивляється спільні фото і згадує щасливі моменти разом. Перечитує вірш, який чоловік написав для неї трохи пізніше після весілля. Каже, без чоловіка складно, але його вибір розуміє.

"Якісь переживання — це було й буде, — говорить Аліна. — Від цього, на жаль, нікуди не дінешся. Він би все одно не всидів. Ми все-таки патріоти".