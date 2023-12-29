НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Випробування війною". Історія кохання подружжя з Кропивницького, де чоловік добровольцем пішов на фронт
КОХАННЯЛЮДИВторгнення Росії в УкраїнуТрадиціїКУЛЬТУРАРегіони

"Випробування війною". Історія кохання подружжя з Кропивницького, де чоловік добровольцем пішов на фронт

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Їхнє кохання проходить випробування війною. Йому — 20, їй — 22. Наша наступна історія про подружжя з Кропивницького. Вони познайомились до вторгнення Росії в Україну. Одружились у другий рік повномасштабної війни. А тепер підтримують один одного, попри відстань.

З парою журналісти Суспільного познайомились, коли Олексій Трубілко приїжджав після контузії на лікування в Кропивницький. Він на фронті з початку повномасштабної війни. Залишив навчання у коледжі, а дипломну роботу захищав з позицій на Луганському напрямку під звуки вибуху. З Аліною вони одружилися в серпні цього року. Обрали національне вбрання. Аліна Трубілко була в керсетці й вишиванці. Їх же одягає й після весілля.

"Тому що це те, що ми забули. Це те, що треба повертати, — розповіла Аліна. — Ці пластмасові сукні, корони — це не наше. Воно нам не потрібне. З вишиванки я зняла підтичку — те, що виглядало з-під спідниці, щоб можна було спокійно носити з сучасними джинсами. Тим більше це наша місцева вишивка".

Весільне фото
Весільне фото. Фото: Суспільне Кропивницький

Олексій після весілля повернувся на фронт. З ним журналістка Суспільного поспілкувалася телефоном.

"Я у війську з березня 2022 року. Був стрільцем, зараз на посаді командира відділення зв’язку. Вже перейшов в інший батальйон. За цей час я був на Луганщині, а зараз уже понад рік перебуваю на Херсонському напрямку", — розповів Олексій.

Аліна Трубілко
Аліна Трубілко. Фото: Суспільне Кропивницький

Картина, яку зробили з фото
Картина, яку зробили з фото. Фото: Суспільне Кропивницький

Поки чоловік на фронті, Аліна передивляється спільні фото і згадує щасливі моменти разом. Перечитує вірш, який чоловік написав для неї трохи пізніше після весілля. Каже, без чоловіка складно, але його вибір розуміє.

"Якісь переживання — це було й буде, — говорить Аліна. — Від цього, на жаль, нікуди не дінешся. Він би все одно не всидів. Ми все-таки патріоти".

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
2023: Вперше на Хмельниччині цього року дівчина зробила пропозицію своїй коханій
2023: Вперше на Хмельниччині цього року дівчина зробила пропозицію своїй коханій
Кореспондентка Суспільного і військовий
Познайомилися під час зйомок: в Тернополі одружилися військовий і кореспондентка Суспільного
У центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді одружився поранений на війні працівник МВС. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
У центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді одружився поранений на війні працівник МВС. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
Тернополянин Миколай Онищук освідчується Ірині Білик у Львові
"Вірив, що скаже "так" : тернополянин освідчився Ірині Білик
На початок