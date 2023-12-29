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Затвердили бюджет Волині на 2024 рік: на що вистачить коштів
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Затвердили бюджет Волині на 2024 рік: на що вистачить коштів

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Кошторис бюджету Волинської області на 2024 рік становить 1,9 млрд гривень, із яких 1,4 млрд гривень — власні доходи та пів мільярда — трансферти Трансферти — це кошти, одержані від інших органів державної влади.з державного бюджету.

Головний фінансовий документ області затвердив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, який згідно з постановою Кабміну на час воєнного стану має такі повноваження.

Як і на що розподілили кошти в бюджеті Волині-2024

Як розповів Суспільному директор обласного департаменту фінансів Ігор Никитюк, головний фінансовий документ області на наступний рік менший на 257 млн гривень у порівнянні з минулим.

"Навіть у зв’язку із збільшенням доходів на 2024 рік ми не покриваємо втрати десь на 257 млн грн. Ми повинні забезпечувати насамперед захищені статті, тобто, заробітну плату, комунальні послуги, стипендії, харчування тощо", — говорить посадовець.

Зі слів Ігоря Никитюка, при формуванні бюджету не було можливості передбачити капітальні видатки: їх зможуть врахувати у випадку перевиконання чи вільних залишків коштів. Також у зв'язку з вилученням "військового" ПДФО область втратить 400 мільйонів гривень надходжень. Через це, сказав посадовець, незабезпеченість видатків становитиме 280 млн

"Ми не забезпечуємо ці видатки: це заробітна плата — 65 млн, енергоносії — 68 і соціальні виплати близько 58 млн грн. При виконанні бюджету потрібно буде виконувати статтю 77 Бюджетного кодексу, тобто в повному об’ємі передбачати захищені статті", — каже Ігор Никитюк.
Затвердили бюджет Волині на 2024 рік: на що вистачить коштів
Ігор Никитюк. Фото: Суспільне Луцьк

Зважаючи на обмеженість ресурсів, зазначив директор обласного департаменту фінансів, усі галузі забезпечили однаково, зокрема на мінімальному рівні забезпечили заробітну плату без додаткового матеріального стимулювання.

"Йде підвищення заробітної плати: освітянської галузі на 16 %, мінімалка із 1 січня – 7 100 грн, з 1 квітня – 8 000 грн. Тобто, видатки на заробітну плату значно зростуть, а об’єм видатків зменшився", — підкреслив Ігор Никитюк.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, додав Ігор Никитюк, ще не розподілені.

"Укриття – була субвенція в цьому році по освіті, вона передбачена і на 2024 рік. Крім того, передбачена субвенція на заклади охорони здоров’я. На дороги – уже субвенції не маємо, будемо використовувати ті залишки, які залишаться станом на 1.01.24 по дорожньому фонду", — зазначив посадовець.

Волиньрада шукатиме позабюджетні джерела фінансування

Перед затвердженням головного кошторису наступного року обласна рада проводила бюджетні слухання, розповів голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики Орест Маховський. З його слів, рекомендації, котрі перебачили передусім захищені видатки, від представників облради надіслали обласній адміністрації.

"Передусім це оплата праці і енергоносії, люди, які працюють. В нас специфіка закладів особлива — це навчально-реабілітаційні центри, спеціальні школи, психоневрологічні інтернати, тобто, ті, які потребують щоденного стабільного фінансування", — каже депутат облради.
Затвердили бюджет Волині на 2024 рік: на що вистачить коштів
Орест Маховський. Фото: Суспільне Луцьк

Оскільки фінансування у 2024 році значно менше, говорить Орест Маховський, в обласній раді почали працювати над залученням позабюджетних джерел.

"Це міжнародні гранти, проєкти. В цій частині ми рекомендували обласній адміністрації під час виконання бюджету забезпечити своєчасність і повноту співфінансування по різних проектах", — зазначив голова депутатської комісії.

Як додав керівник обласного департаменту фінансів Ігор Никитюк, на підтримку військових рекомендували направляти 75 % вільних залишків і 50 % від перевиконання з поправкою про виділення коштів після забезпечених в повному розмірі кошті вна зарплати й комунальні послуги.

Довідково: 2021 року фінансовий кошторис області склав 2,4 млрд гривень, 2022 року бюджет Волині становив 2,7 млрд гривень, 2023 року — 2 млрд гривень.

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