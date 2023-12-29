Затвердили бюджет Волині на 2024 рік: на що вистачить коштів

Кошторис бюджету Волинської області на 2024 рік становить 1,9 млрд гривень, із яких 1,4 млрд гривень — власні доходи та пів мільярда — трансферти Трансферти — це кошти, одержані від інших органів державної влади.з державного бюджету.
Головний фінансовий документ області затвердив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, який згідно з постановою Кабміну на час воєнного стану має такі повноваження.
Як і на що розподілили кошти в бюджеті Волині-2024
Як розповів Суспільному директор обласного департаменту фінансів Ігор Никитюк, головний фінансовий документ області на наступний рік менший на 257 млн гривень у порівнянні з минулим.
"Навіть у зв’язку із збільшенням доходів на 2024 рік ми не покриваємо втрати десь на 257 млн грн. Ми повинні забезпечувати насамперед захищені статті, тобто, заробітну плату, комунальні послуги, стипендії, харчування тощо", — говорить посадовець.
Зі слів Ігоря Никитюка, при формуванні бюджету не було можливості передбачити капітальні видатки: їх зможуть врахувати у випадку перевиконання чи вільних залишків коштів. Також у зв'язку з вилученням "військового" ПДФО область втратить 400 мільйонів гривень надходжень. Через це, сказав посадовець, незабезпеченість видатків становитиме 280 млн
"Ми не забезпечуємо ці видатки: це заробітна плата — 65 млн, енергоносії — 68 і соціальні виплати близько 58 млн грн. При виконанні бюджету потрібно буде виконувати статтю 77 Бюджетного кодексу, тобто в повному об’ємі передбачати захищені статті", — каже Ігор Никитюк.
Зважаючи на обмеженість ресурсів, зазначив директор обласного департаменту фінансів, усі галузі забезпечили однаково, зокрема на мінімальному рівні забезпечили заробітну плату без додаткового матеріального стимулювання.
"Йде підвищення заробітної плати: освітянської галузі на 16 %, мінімалка із 1 січня – 7 100 грн, з 1 квітня – 8 000 грн. Тобто, видатки на заробітну плату значно зростуть, а об’єм видатків зменшився", — підкреслив Ігор Никитюк.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, додав Ігор Никитюк, ще не розподілені.
"Укриття – була субвенція в цьому році по освіті, вона передбачена і на 2024 рік. Крім того, передбачена субвенція на заклади охорони здоров’я. На дороги – уже субвенції не маємо, будемо використовувати ті залишки, які залишаться станом на 1.01.24 по дорожньому фонду", — зазначив посадовець.
Волиньрада шукатиме позабюджетні джерела фінансування
Перед затвердженням головного кошторису наступного року обласна рада проводила бюджетні слухання, розповів голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики Орест Маховський. З його слів, рекомендації, котрі перебачили передусім захищені видатки, від представників облради надіслали обласній адміністрації.
"Передусім це оплата праці і енергоносії, люди, які працюють. В нас специфіка закладів особлива — це навчально-реабілітаційні центри, спеціальні школи, психоневрологічні інтернати, тобто, ті, які потребують щоденного стабільного фінансування", — каже депутат облради.
Оскільки фінансування у 2024 році значно менше, говорить Орест Маховський, в обласній раді почали працювати над залученням позабюджетних джерел.
"Це міжнародні гранти, проєкти. В цій частині ми рекомендували обласній адміністрації під час виконання бюджету забезпечити своєчасність і повноту співфінансування по різних проектах", — зазначив голова депутатської комісії.
Як додав керівник обласного департаменту фінансів Ігор Никитюк, на підтримку військових рекомендували направляти 75 % вільних залишків і 50 % від перевиконання з поправкою про виділення коштів після забезпечених в повному розмірі кошті вна зарплати й комунальні послуги.
Довідково: 2021 року фінансовий кошторис області склав 2,4 млрд гривень, 2022 року бюджет Волині становив 2,7 млрд гривень, 2023 року — 2 млрд гривень.
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