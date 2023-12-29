У Запоріжжі правоохоронці викрили працівницю лікарсько-консультативної комісії однієї з міських лікарень (ч. 3 ст. 368 КК України). За даними слідства, жінка за винагороду допомагала чоловікам призовного віку отримати ll групу інвалідності за фіктивними діагнозами.

Про це сьогодні, 29 грудня, повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі та у пресслужбі ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

За даними слідства, працівниця лікарсько-консультативної комісії однієї з лікарень обласного центру розробила та впровадила схему збагачення на виготовленні фіктивних документів про наявність інвалідності:

Медпрацівниця, яка за хабар виготовляла довідки про інвалідність. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

"Використовуючи свої знайомства серед лікарів, вона за грошову винагороду забезпечувала оформлення через МСЕК відповідних медичних висновків. Вартість такої послуги як для пацієнтів з наявними медичними показниками, так і для ухилянтів коштувала до 200 тис. грн".

Вказані послуги пропонувала через інших учасників, залучених нею до злочинної схеми:

"Саме вони підшукували охочих отримати такі послуги, а також виконували іншу технічну роботу з виготовлення документів про встановлення групи інвалідності. Жінку викрили ми після отримання чергової винагороди в сумі 193 тис. грн".

Кошти, вилучені у медпрацівниці. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Під час обшуків за місцем її роботи та проживання вилучено грошові кошти у різних валютах в еквіваленті понад 200 тис. грн, печатки та штампи медичних установ, понад 100 бланків медичних документів, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Вилучене у медпрацівниці під час обшуку. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Наразі вирішується питання про затримання фігурантки у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлення підозри.

У разі доведення провини жінці загрожує позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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