На Івано-Франківщині упродовж 2023 року до адміністративної відповідальності притягнули 25 посадовців за корупцію, серед яких — депутати місцевих рад, керівники навчальних закладів, комунальних підприємств, закладів охорони здоров’я та освіти. Вони не лише преміювали себе, а й встановлювали доплати для близьких.

Про це інформують на Facebook-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури.

"Усупереч вимогам статті 28 Закону України "Про запобігання корупції" посадовці не повідомляли про наявність у них реального конфлікту інтересів. Також, перебуваючи в умовах такого конфлікту інтересів, вони вчиняли дії чи ухвалювали рішення у власних інтересах", — йдеться у дописі.

Винних оштрафували на 92 тисячі гривень.

Також прокурори внесли 21 подання про усунення порушень антикорупційного законодавства. До дисциплінарної відповідальності притягнули п'ятьох людей. Одного з них звільнили з посади.

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