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Наслідки ракетного удару по Львову – фоторепортаж
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Наслідки ракетного удару по Львову – фоторепортаж

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Наслідки ракетного удару по Львову – фоторепортаж
Вибиті внаслідок ракетного удару по Львову вікна, 29 грудня 2023. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

Вночі, 29 грудня, російська армія атакувала Львівщину "шахедами" та ракетами. Під час ракетної атаки у місті пошкоджені будинки та навчальні заклади. Внаслідок обстрілу у Львові загинув 44-річний Віктор Кобзистий — український баскетболіст, тренер та майстер спорту України міжнародного класу. Ще 30 людей поранені, серед них – двоє дітей.

Фоторепортаж Суспільного із львівського двору, де після російської атаки – потрощені вікна та двері, пошкоджені автівки та навчальні заклади.

Будинок на вулиці Хоткевича
Один із 18 пошкоджених у місті будинків. За інформацією начальника Львівської ОВА Максима Козицького, 7 з них – зазнали значних пошкоджень. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

Обійми біля будинку, який зазнав ракетної атаки
На компенсацію для мешканців будинків, які зазнали руйнувань від ракетного обстрілу, місто виділить 35 мільйонів гривень. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

Ракетний удар по Львову 29 грудня
Внаслідок удару є загиблий та травмовані.Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

Автомобіля після ракетного удару
Також у дворах багатоповерхівок є потрощені вибуховою хвилею автомобілі. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

Наслідки ракетного удару по Львову – фоторепортаж
Люди заклеюють плівкою вибиті вікна у квартирах та машинах. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

Наслідки ракетного удару по Львову – фоторепортаж
У багатоповерхівці, де після вибуху повилітали вікна, в одній із квартир вціліла повітряна кулька. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

Школа "Оріяна" пошкоджена під час ракетної атаки на Львів
Як розповіла Суспільному директорка ліцею "Оріяна" Ірина Коропецька, у їхньому навчальному закладі найбільше пошкоджений корпус початкової школи. Фото: Анна Срогий / Суспільне Львів

Що відомо про атаку безпілотниками та ракетами Львова і області 29 грудня

Вночі, 29 грудня, Росія атакувала Львівщину "шахедами" та ракетами.

Під час першої повітряної тривоги, яка тривала 2,5 години, у Львівській області був зафіксований рух ударних БпЛА, працювала ППО.

Внаслідок атаки відбулося загоряння на об'єкті критичної інфраструктури. Пожежу було ліквідовано, травмованих чи загиблих немає.

Згодом у ПвК "Захід" повідомили, що Львівщину атакували 14 "шахедів", з них вісім — знищили воїни. Начальник ОВА Козицький повідомив, що є влучання в одне із підприємств у Львові.

Через 1,5 години пролунала друга повітряна тривога, яка тривала 2,5 години. Росія атакувала Львів ракетами. У ДСНС Львівщини повідомили, що станом на 13:00, внаслідок вибухової хвилі травмовано 30 людей. Один чоловік 1979 року народження – загинув.

Щодо руйнувань у місті, то відомо, що були пошкоджені 18 будинків та чотири навчальні заклади. Найбільше руйнувань зазнав ліцей "Оріяна". Там немає жодного вцілілого вікна, також вибиті двері та зруйновані стіни.

Як повідомили у Львівській міській раді, на компенсацію для мешканців будинків, які зазнали руйнувань від ракетного обстрілу, місто виділить 35 мільйонів гривень. Таку суму виділили із резервного фонду міського бюджету.

Зараз на місці влучань проводять комісію з надзвичайних ситуацій для оцінки усіх пошкоджень. У приміщенні ліцею "Сихівський" розмістили тимчасовий пункт ЦНАПу для надання допомоги мешканцям міста.

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