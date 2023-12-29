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На Закарпатті суд виніс вирок співробітнику СБУ, який скоїв смертельну ДТП
ДТПСудРегіони

На Закарпатті суд виніс вирок співробітнику СБУ, який скоїв смертельну ДТП

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На Закарпатті суд виніс вирок співробітнику СБУ, який скоїв смертельну ДТП
Фото: Pexels

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок капітану СБУ, який скоїв наїзд автомобілем на подружжя, що переходили дорогу по пішохідному переході в селі Оноківці.

Про це йдеться у вироку Ужгородського міськрайонного суду.

За інформацією суду, капітан Служби безпеки України 17 січня 2023 року, керуючи автомобілем "VW Golf", скоїв наїзд на двох чоловіка та жінку, які переходили дорогу по пішохідному переходу. 67-річна жінка від отриманих травм загинула на місці, її чоловік зазнав важких травм та був доставлений у реанімацію. Від отриманих травм він помер у лікарні.

6 грудня 2023 року уклали угоду про визнання винуватості між прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та обвинуваченим, у присутності адвоката. Обвинувачений у судовому засіданні свою вину визнав та надав згоду на затвердження угоди про визнання винуватості вказавши.

"Враховуючи наявність обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого, зокрема: щирого каяття, активного сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільного відшкодування завданого збитку, надання допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, з урахуванням особи обвинуваченого, а саме: раніше несудимого, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, є чинним військовослужбовцем СБУ, одружений, має на утримані двох малолітніх дітей, враховуючи думку потерпілої згідно якої остання не заперечує проти укладення угоди, сторони узгодили, що при визначенні покарання можливо застосувати положення ст. 69 КК України та призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті", — йдеться у вироку суду.

Відтак, капітану СБУ, якому інкримінують скоєння ДТП, внаслідок якої загинуло двоє людей, суд замість позбавлення волі строком на 2 роки, призначив йому службове обмеження на строк 2 роки, з відрахуванням із суми грошового забезпечення в дохід держави у розмірі 20 відсотків.

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