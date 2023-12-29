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На Вінниччині виробили 400 тисяч тонн цукру
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На Вінниччині виробили 400 тисяч тонн цукру

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На Вінниччині станом на 29 грудня виробили 400 тисяч тонн цукру. Це становить 25% від загальноукраїнського виробництва.

Про це виданню "Укрінформ" повідомили в обласній військовій адміністрації.

Наразі в області цукор виробляють чотири заводи. Два вже завершили сезон. Загалом з початку виробничого сезону на переробку надійшло 2,9 мільйона тонн цукрових буряків. Це на 19% більше показника минулого року станом на кінець грудня. Перероблено майже 2,8 мільйона тонн цукросировини, що на 22% більше, ніж на 29 грудня 2022.

Цукрові заводи області виробили наразі 400 тисяч тонн цукру. До прикладу, торік усього за виробничий сезон виготовили 360 тисяч тонн. Очікуване виробництво цукру цього року перевищить торішній показник на 20%.

На Вінниччині зосереджені 22% площ цукрових буряків України. Площа посіву зросла на 6 тисяч гектарів. Аграрії регіону цьогоріч накопали майже 2,5 мільйона тонн, при середній урожайності 456,5 ц/га (2022 р. — 487,4 ц/га).

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