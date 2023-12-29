Житель Тернопільщини віддав шахраям понад 300 тисяч гривень

Житель міста Заліщики віддав шахраям понад 300 тисяч гривень. Він намагався придбати автомобіль. Оголошення про продаж машин знайшов у соцмережі.

Про це розповів речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета.

За його словами, про втрату грошей чоловік повідомив поліцейських.

"Житель Заліщиків сказав, що спокусився на ціну, адже продавець в оголошенні вказав значно нижчу ціну на авто, ніж її ринкова вартість. Чоловік не запідозрив, що це афера шахраїв навіть, коли що продавець вимагав внести передоплату за авто. Декількома платежами на різні рахунки, які були надіслані невідомою особою, покупець перерахував понад триста тисяч гривень. Коли ж справа дійшла до отримання товару — продавець перестав виходити на зв'язок".

Сергій Крета каже, інформацію про цю подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу — шахрайство. За це передбачене покарання — ув’язнення до 3 років.