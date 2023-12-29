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У Савинській громаді чоловік підірвався на міні-"пелюстці" в лісі
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У Савинській громаді чоловік підірвався на міні-"пелюстці" в лісі

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Міни, Харківщина
Ілюстративне фото. Попереджувальна табличка про міни у деокупованому Дослідному, Харківська область, грудень 2023 року. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

44-річний чоловік натрапив на вибухонебезпечний предмет у лісі в селі Вільхуватці Савинської громади 29 грудня. Внаслідок вибуху він зазнав поранень.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини.

Чоловік наступив на протипіхотну міну-"пелюстку", інформує пресслужба ДСНС Харківщини. За її даними, його ушпиталили з пораненням ноги.

Міни Вільхуватка
Частина лісу, де підірвався чоловік у Вільхуватці, Харківська область, 29 грудня 2023 року. Фото: поліція Харківщини/Telegram

Поранений чоловік — житель іншого села Гусарівки. Він перебував у лісі зі знайомим, розповіла Суспільне Харків начальниця Савинської селищної військової адміністрації Оксана Супрун.

"Інший чоловік не поранений. Ці люди проживають у сусідній Балаклійській громаді. У нас востаннє на міні підірвалися в Довгалівці, ще навесні 2023 року. Давно не було нічого. Наші жителі не ходять у цей ліс. Вони знають, що з боку Морозівського старостинського округу, з боку Вільхуватки заміновані території. Ці люди зайшли з боку села Щурівки, перепливли на човнах річку", — говорить Оксана Супрун.

Вільхуватка міни
У Савинській громаді чоловік наступив на міну в лісі у Вільхуватці й поранив ногу, Харківська область, 29 грудня 2023 року. Фото: поліція Харківщини/Telegram

За її словами, зараз у лісі працюють чотири екіпажі саперів, триває розмінування.

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