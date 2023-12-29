Бив жінку, поки та благала про допомогу: у Черкасах затримали чоловіка

У Черкасах чоловік під час сварки побив свою співмешканку. Жінку в тяжкому стані доставили до лікувального закладу.

Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління поліції Зоя Вовк.

Інцидент стався ввечері 27 грудня в одній з квартир у Черкасах.

"Між чоловіком та жінкою виникла сварка під час якої, 40-річний чоловік, руками та ногами побив потерпілу. Наступного дня вранці стан 27-річної жінки погіршився. Вона почала просити співмешканця викликати швидку натомість, він знову її побив".

Пізніше жінку з тяжкими тілесними ушкодженнями доставили до міської лікарні. Про стан потерпілої медики повідомили до поліції.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за частиною першою статті 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, а також з метою залякування потерпілого. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі, пояснила речниця.

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